Novinarka osuđena na 12 godina: Suđenje trajalo 90 minuta

Šipačeva je uhapšena 23. aprila 2025. godine u svom stanu u Moskvi. Kao slobodna novinarka izvještavala je o naučnim i medicinskim temama, a ranije je sarađivala s publikacijama Forbes Russia i RBC. Prije hapšenja bila je meta prijetnji ultranacionalističkog i mizoginog pokreta Male State zbog svojih feminističkih stavova, naveli su IFJ i EFJ.

Zbog ove presude reagovale su Međunarodna i Evropska federacija novinara (IFJ i EFJ), koje su zatražile njeno hitno oslobađanje i optužile ruske vlasti za nastavak obračuna s nezavisnim novinarima.

Moskovski gradski sud osudio je rusku novinarku Dariju Šipačevu na 12 godina zatvora zbog navodne izdaje, nakon suđenja održanog iza zatvorenih vrata koje je, prema navodima međunarodnih novinarskih organizacija, trajalo svega 90 minuta.

Detalji optužnice nikada nisu javno objavljeni jer je cijeli postupak vođen iza zatvorenih vrata. Prema dostupnim informacijama, slučaj je pokrenut zbog novčane transakcije prema Ukrajini. Njeni poznanici tvrde da je novac bio namijenjen rođaku koji živi u toj zemlji.

Tokom postupka Šipačeva je priznala krivicu i sarađivala s istražiteljima. Sud joj je izrekao 12 godina zatvora u kaznenoj koloniji, što je najniža kazna predviđena za krivično djelo izdaje. Osim toga, kažnjena je sa 300.000 rubalja, dok joj je oduzeto oko 1,56 miliona rubalja.

Iz IFJ-a i EFJ-a poručuju da je riječ o neutemeljenim optužbama i politički motivisanom procesu, upozoravajući da se u Rusiji nastavlja kriminalizacija novinarskog rada.

– Kremlj mora prestati ušutkavati novinare pod lažnim izgovorima. Darija Šipačeva i svi drugi pritvoreni novinari moraju biti oslobođeni – saopćile su dvije međunarodne novinarske federacije.