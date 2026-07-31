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IMA NADE

Preokret na Broad Peaku: Uređaj Nirmala Purdže i dalje pokazuje kretanje

Dok spasilačke ekipe pretražuju planinu nakon smrtonosne lavine, jedan GPS signal probudio je nadu da potraga još nije završena

Nirmal Purdža. Platforma X

D. E.

prije 45 minuta

Tračak nade pojavio se nakon razorne lavine koja je zatrpala deset alpinista na Broad Peaku u Pakistanu. Prema navodima nepalskih medija, uređaj za praćenje koji pripada legendarnom alpinisti Nirmalu Purdži i dalje registruje kretanje, dok spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu.

Nepalski list Kantipur objavio je da GPS uređaj Nirmala Purdže i dalje pokazuje promjenu položaja. Informaciju je potvrdio njegov poslovni partner Mingma Gjabu Šerpa, koji je za BBC izjavio da sistem za praćenje i dalje registruje pomjeranje uređaja.

Lavina je pogodila Broad Peak, planinu visoku 8.047 metara, koja se nalazi nedaleko od K2, jednog od najopasnijih i najviših vrhova na svijetu. Prema dostupnim podacima, nesreća se dogodila u četvrtak ujutro po lokalnom vremenu, a detalji su postali poznati tek kasnije tokom dana.

U toku je velika akcija spašavanja u kojoj učestvuju zemaljske ekipe. Samson Šaraf, mentor jednog od nestalih alpinista, podijelio je GPS podatke sa specijalizovanim portalom Climbing, prema kojima je lavina pogodila planinu između 8:57 i 9:30 sati po lokalnom vremenu.

Podaci pokazuju da se američka alpinistkinja Malori Gajs spustila za 543 metra, dok je omanska planinarka Nadira Al Harti pala čak 1.651 metar, što ukazuje na silinu lavine.

Lokalni zvaničnici rekli su za BBC Urdu da su pronađena tri GPS uređaja na nadmorskim visinama između 6.000 i 7.000 metara, dok je predsjednik Alpinističkog kluba Pakistana Irfan Aršad Kan na Instagramu objavio da su spasilačke ekipe pronašle četiri tijela. BBC navodi da ovu informaciju nije mogao nezavisno potvrditi.

Ambasadorica Nepala u Pakistanu Rita Dital potvrdila je da je upoznata s izvještajima o pronalasku tijela, ali je naglasila da njena ambasada još nije dobila zvaničnu potvrdu.

Nirmal Purdža jedan je od najpoznatijih svjetskih alpinista i vlasnik šest Guinnessovih rekorda. Zbog svojih uspjeha u osvajanju najviših vrhova svijeta stekao je nadimak "gospodar zone smrti".

# PLANINARI
# PAKISTAN
# #NIRMAL PURDŽA
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