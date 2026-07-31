Preokret na Broad Peaku: Uređaj Nirmala Purdže i dalje pokazuje kretanje

Tračak nade pojavio se nakon razorne lavine koja je zatrpala deset alpinista na Broad Peaku u Pakistanu. Prema navodima nepalskih medija, uređaj za praćenje koji pripada legendarnom alpinisti Nirmalu Purdži i dalje registruje kretanje, dok spasilačke ekipe nastavljaju intenzivnu potragu.

Nepalski list Kantipur objavio je da GPS uređaj Nirmala Purdže i dalje pokazuje promjenu položaja. Informaciju je potvrdio njegov poslovni partner Mingma Gjabu Šerpa, koji je za BBC izjavio da sistem za praćenje i dalje registruje pomjeranje uređaja.

Lavina je pogodila Broad Peak, planinu visoku 8.047 metara, koja se nalazi nedaleko od K2, jednog od najopasnijih i najviših vrhova na svijetu. Prema dostupnim podacima, nesreća se dogodila u četvrtak ujutro po lokalnom vremenu, a detalji su postali poznati tek kasnije tokom dana.

U toku je velika akcija spašavanja u kojoj učestvuju zemaljske ekipe. Samson Šaraf, mentor jednog od nestalih alpinista, podijelio je GPS podatke sa specijalizovanim portalom Climbing, prema kojima je lavina pogodila planinu između 8:57 i 9:30 sati po lokalnom vremenu.