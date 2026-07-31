Opasna eskalacija: Saudijci spremni za veliku vojnu operaciju protiv Huta

Cilj mogućeg vojnog poteza, prema tim navodima, jeste razbijanje blokade koja ugrožava saudijski izvoz nafte kroz južni dio Crvenog mora i jedno od najvažnijih svjetskih pomorskih čvorišta – moreuz Bab el-Mandeb.

Saudijska Arabija navodno priprema veliku vojnu operaciju protiv jemenskih Huta, koja bi mogla uključivati pomorske snage, ali i kopnenu ofanzivu u centralnim dijelovima Jemena, navode jemenski izvori.

Ratni udar

Posljednjih dana zabilježeno je povlačenje pojedinih saudijskih snaga iz istočnog Jemena, što se tumači kao moguća priprema za pregrupisavanje i eventualnu kopnenu operaciju.

Istovremeno, Rijad pokušava okupiti međunarodne partnere za zaštitu trgovačkih brodova u Crvenom moru. Saudijsko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je 14 država podržalo inicijativu za formiranje multinacionalne pomorske odbrambene koalicije.

Među zemljama koje su izrazile podršku nalaze se Turska, Pakistan, Egipat, Sudan i Džibuti, dok Saudijska Arabija traži dodatnu podršku Sjedinjenih Američkih Država i evropskih saveznika.