Opasna eskalacija: Saudijci spremni za veliku vojnu operaciju protiv Huta

Saudijska Arabija navodno priprema veliku vojnu operaciju protiv jemenskih Huta, koja bi mogla uključivati pomorske snage, ali i kopnenu ofanzivu u centralnim dijelovima Jemena, navode jemenski izvori.
Cilj mogućeg vojnog poteza, prema tim navodima, jeste razbijanje blokade koja ugrožava saudijski izvoz nafte kroz južni dio Crvenog mora i jedno od najvažnijih svjetskih pomorskih čvorišta – moreuz Bab el-Mandeb.
Ratni udar
Posljednjih dana zabilježeno je povlačenje pojedinih saudijskih snaga iz istočnog Jemena, što se tumači kao moguća priprema za pregrupisavanje i eventualnu kopnenu operaciju.
Istovremeno, Rijad pokušava okupiti međunarodne partnere za zaštitu trgovačkih brodova u Crvenom moru. Saudijsko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je 14 država podržalo inicijativu za formiranje multinacionalne pomorske odbrambene koalicije.
Među zemljama koje su izrazile podršku nalaze se Turska, Pakistan, Egipat, Sudan i Džibuti, dok Saudijska Arabija traži dodatnu podršku Sjedinjenih Američkih Država i evropskih saveznika.
Nova kriza
Huti, koje podržava Iran i koji kontrolišu glavni grad Sanu te značajan dio obale Crvenog mora, ranije su objavili da uvode blokadu saudijskih brodova. Oni tvrde da će mjere ukinuti nakon što Saudijska Arabija prekine blokadu Jemena.
Kriza u Jemenu traje godinama. Saudijska Arabija se 2015. godine uključila u građanski rat kako bi podržala međunarodno priznatu jemensku vladu u sukobu sa Hutima, a najnovija dešavanja ponovo podižu strahove od šire regionalne eskalacije.