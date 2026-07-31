"Barbari pred vratima": Ruska poruka Evropi nakon haosa u Ceuti

Kiril Dmitrijev, posebni predstavnik ruskog predsjednika za ulaganja i ekonomsku saradnju sa stranim državama i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF), uporedio je najnoviji migrantski val s padom Rimskog carstva.

- Barbari pred vratima: 410. godine i danas - napisao je Dmitrijev na platformi X, uz fotografiju umjetničkog djela "Uništenje" Thomasa Colea i prizore iz Ceute.

Njegova objava uslijedila je nakon dramatičnih scena na granici Evropske unije. Migranti su probili policijsku kontrolu i ušli u špansku enklavu na sjeveru Afrike.