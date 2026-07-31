"Barbari pred vratima": Ruska poruka Evropi nakon haosa u Ceuti

Kiril Dmitrijev, posebni predstavnik ruskog predsjednika za ulaganja i ekonomsku saradnju sa stranim državama i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF), uporedio je najnoviji migrantski val s padom Rimskog carstva.
- Barbari pred vratima: 410. godine i danas - napisao je Dmitrijev na platformi X, uz fotografiju umjetničkog djela "Uništenje" Thomasa Colea i prizore iz Ceute.
Njegova objava uslijedila je nakon dramatičnih scena na granici Evropske unije. Migranti su probili policijsku kontrolu i ušli u špansku enklavu na sjeveru Afrike.
Prema navodima španskih medija, između 2.000 i 3.000 mladih migranata uspjelo je preći granicu. Dio njih stigao je plivanjem iz pravca Maroka, dok su drugi prešli preko zaštitnih ograda.
Španska Civilna garda potvrdila je da je došlo do velikog pritiska na granicu, dok su snimci iz Ceute brzo obišli svijet.
Ceuta, zajedno s Melillom, predstavlja jedinu kopnenu granicu Evropske unije s Afrikom. Upravo zbog toga ove enklave godinama su jedna od glavnih tačaka migrantskih pokušaja ulaska u Evropu.
Dmitrijevljeva poruka izazvala je brojne reakcije. Dok jedni tvrde da je riječ o upozorenju na ozbiljan problem migracija, drugi smatraju da je poređenje s padom Rima pretjerano i politički obojeno.
Jedno je sigurno – slike iz Ceute ponovo su otvorile pitanje sigurnosti evropskih granica i budućnosti migrantske politike EU.