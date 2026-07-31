Video / Premijer Sančez stigao u Seutu usred velikog migracijskog talasa: Ovo je situacija bez presedana

Premijer Španije Pedro Sančez (Sanchez) došao je u špansku enklavu u Africi Seutu (Ceuta) u koju je u kratkom roku nakon probijanja barijera ušlo više od 40.000 migranata, uglavnom iz Maroka.

Sančez je tokom obraćanja u Seuti istakao da ovaj događaj predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Španije.

- Razumijemo tešku situaciju koju proživljavate. Cijela Španija je uz vas. Vlada će iskoristiti sve resurse da bi garantovala sigurnost građana i autonomnog grada Seute - poručio je stanovnicima Seute.