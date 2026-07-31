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PROBIJENE BARIJERE

Video / Premijer Sančez stigao u Seutu usred velikog migracijskog talasa: Ovo je situacija bez presedana

Istakao je da ovaj događaj predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Španije.

Pedro Sančez. Screenshot

N. J.

prije 47 minuta

Premijer Španije Pedro Sančez (Sanchez) došao je u špansku enklavu u Africi Seutu (Ceuta) u koju je u kratkom roku nakon probijanja barijera ušlo više od 40.000 migranata, uglavnom iz Maroka.

Sančez je tokom obraćanja u Seuti istakao da ovaj događaj predstavlja kršenje teritorijalnog integriteta Španije.

- Razumijemo tešku situaciju koju proživljavate. Cijela Španija je uz vas. Vlada će iskoristiti sve resurse da bi garantovala sigurnost građana i autonomnog grada Seute - poručio je stanovnicima Seute.

Dodao je da sve podsjeća na ono što se dogodilo 2021. godine, ali i istakao da je ovo dosad neviđena situacija.

- Ono što se dogodilo jučer prekida obrazac koji smo viđali u migracijskim tokovima. To je situacija bez presedana - naveo je on.

Osudio je mafiju koja trguje ljudima te stao u odbranu španske migracijske politike.

- Godinama smo tu politiku gradili uz veliki trud, stvarajući mnoge debate i koordinaciju zemalja porijekla i tranzita, kao i zaštitu granica, saradnju protiv mafije, politike integracije ili Pakt EU o migracijama i azilu - istakao je.

# MIGRANTI
# PEDRO SANCHEZ
# CEUTA
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