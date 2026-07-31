Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŠIROKE RUKE

Ilon Mask ulaže blizu 120 miliona dolara za podršku republikancima

Iz organizacije su potvrdili da očekuju značajnu ulogu u predstojećoj izbornoj kampanji

Nije žalio para. AP Photo/Susan Walsh

Dž. B.

prije 19 minuta

Politička organizacija America PAC, koju podržava milijarder Ilon Mask (Elon Musk) i koja je bliska američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Donald Trump), planira uložiti između 100 i 120 miliona dolara u kampanju za povećanje izlaznosti republikanskih birača na kongresnim izborima u novembru, objavio je "The New York Times".

Iz organizacije su potvrdili da očekuju značajnu ulogu u predstojećoj izbornoj kampanji, navodeći da republikanci imaju dobre izglede da zadrže većinu u Kongresu.

Glasnogovornik Endru Romeo (Andrew Romeo) rekao je da će America PAC ponovo biti dio republikanskog izbornog tima, ali nije želio govoriti o detaljima budžeta. Ranije je portal "Axios" objavio da će sredstva biti usmjerena na terenske aktiviste, digitalno oglašavanje i kampanje direktne pošte.

Ako se plan realizira, riječ je o jednoj od najvećih nezavisnih političkih investicija uoči izbora na polovini predsjedničkog mandata 2026. godine.

Prema podacima o finansiranju izbornih kampanja, America PAC je od početka 2025. godine prikupio oko 50,3 miliona dolara, od čega je blizu 50 miliona donirao upravo Mask. On je ranije izdvojio i više od 85 miliona dolara za podršku republikanskim kandidatima, čime je postao jedan od njihovih najvažnijih finansijera.

# IZBORI
# REPUBLIKANCI
# ELON MUSK
# AMERICA PAC
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.