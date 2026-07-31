Kamen gladi izronio: Rijeka otkrila jezivo upozorenje iz prošlosti

Zbog izuzetno niskog vodostaja rijeke Elbe ponovo su postali vidljivi takozvani "kamenovi gladi", historijske oznake koje su stanovnici srednje Evrope vijekovima koristili kao upozorenje na sušu, lošu žetvu i moguću glad.

Vodostaj Elbe posljednjih dana naglo je opao, a na pojedinim dijelovima korita pojavile su se kamene oznake koje su ranije bile skrivene pod vodom. Posebnu pažnju privlači činjenica da se ovi prizori posljednjih godina pojavljuju sve češće zbog dugotrajnih sušnih perioda.

Najpoznatiji "kamen gladi" nalazi se u češkom gradu Děčínu, oko 50 kilometara uzvodno od Drezdena. Na njemu je uklesana poruka koja je postala simbol svih ovakvih oznaka:

"Wenn du mich siehst, dann weine."

U prevodu: "Ako me vidiš, plači."