Oko 25.000 migranata vraćeno u Maroko nakon masovnog prelaska granice

Gotovo polovina od 60.000 migranata koji su od ranih jutarnjih sati u petak ušli u špansku enklavu Ceuta već se vratila u Maroko, saopćilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, a prenose lokalni mediji.

Procjena se odnosi na period do 13 sati po lokalnom vremenu u petak, što znači da se očekuje da će broj vraćenih migranata rasti kako se povratak bude nastavljao. Lokalni mediji također su objavili da je najmanje 34 osobe poginulo pokušavajući preplivati put od Maroka do Ceute, javlja Euronews.

Masovni dolazak migranata preopteretio je španske vlasti i humanitarne organizacije u ovom autonomnom gradu, koji ima nešto manje od 83.000 stanovnika. Najnoviji dolasci uslijedili su nakon što je između 1.500 i 2.000 migranata već stiglo u Ceutu posljednjih dana.

Kao odgovor na situaciju, Španija i Maroko postigli su u četvrtak dogovor o ubrzanju povratka migranata koji su neregularno ušli u enklavu.

Obim dolazaka migranata naveo je špansku vladu da pošalje vojsku kako bi pomogla u jačanju sigurnosti u Ceuti. Premijer Pedro Sančez otputovao je u enklavu u petak, u pratnji ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlaskae.

Ministrica odbrane Margarita Robles također je pozvala migrante da ne rizikuju putovanje.

- Ne dozvolite da vas zavaraju mreže za krijumčarenje migranata. Ishod će biti povratak, u skladu sa španskim zakonom - poručila je.