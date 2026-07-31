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TIJELA IZVUČENA IZ VODE

Najmanje 57 migranata poginulo u pokušaju ulaska u Ceutu

Spasilačke i sigurnosne službe nastavljaju pretraživati more i priobalje u potrazi za nestalim i eventualno stradalim osobama.

Većina stradalih utopila se pokušavajući preplivati granični lukobran. Anadolija

M. Až.

prije 1 sat 38 minuta

Najmanje 57 osoba poginulo je tokom pokušaja da iz Maroka stignu u Španiju u okviru masovnog prelaska granice kod španske enklave Ceuta, a većina stradalih utopila se pokušavajući preplivati granični lukobran kod El Tarahala.

Prema dosadašnjim informacijama, iz mora je izvučeno 57 tijela, ali nadležne službe upozoravaju da bi broj poginulih mogao biti i veći.

Potraga u graničnom području i dalje traje, a u akciji učestvuju dva ronilačka tima Grupe za specijalne podvodne aktivnosti (GEAS) španske Civilne garde, sa ukupno osam pripadnika.

Spasilačke i sigurnosne službe nastavljaju pretraživati more i priobalje u potrazi za nestalim i eventualno stradalim osobama.

# MIGRANTI
# MAROKO
# ŠPANIJA
# CEUTA
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