Najmanje 57 migranata poginulo u pokušaju ulaska u Ceutu

Najmanje 57 osoba poginulo je tokom pokušaja da iz Maroka stignu u Španiju u okviru masovnog prelaska granice kod španske enklave Ceuta, a većina stradalih utopila se pokušavajući preplivati granični lukobran kod El Tarahala.

Prema dosadašnjim informacijama, iz mora je izvučeno 57 tijela, ali nadležne službe upozoravaju da bi broj poginulih mogao biti i veći.

Potraga u graničnom području i dalje traje, a u akciji učestvuju dva ronilačka tima Grupe za specijalne podvodne aktivnosti (GEAS) španske Civilne garde, sa ukupno osam pripadnika.

Spasilačke i sigurnosne službe nastavljaju pretraživati more i priobalje u potrazi za nestalim i eventualno stradalim osobama.