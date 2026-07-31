Lažne stranice aviokompanija i prijevoznika sve češća zamka za putnike

Planiranje putovanja nikada nije bilo jednostavnije, ali ni rizičnije. Sajber kriminalci sve češće koriste imena poznatih aviokompanija, platformi za prijevoz i turističkih agencija kako bi prevarili putnike i došli do njihovih ličnih i bankovnih podataka.

Prema podacima kompanije "Kaspersky", od drugog kvartala 2025. do prvog kvartala 2026. godine zabilježene su čak 262.663 detekcije prijetnji koje su se širile pod maskom poznatih transportnih brendova. Najčešće su zloupotrebljavani brendovi "Emirates", koji je činio 61 posto svih detekcija, te "Uber" sa 37 posto.

Hakeri žele bankovne kartice

Kako navode iz Kasperskyja, putnici često rezervacije obavljaju u žurbi, koristeći više uređaja i aplikacija istovremeno, zbog čega lakše nasjednu na lažne web stranice, phishing poruke (fišing, lažno predstavljanje), ili prevarne aplikacije koje izgledaju gotovo identično originalnim.

Najveći dio otkrivenih prijetnji činili su trojanci i bankarski trojanci, zlonamjerni programi čiji je cilj krađa podataka za internet bankarstvo i platne kartice. To znači da napadači ne pokušavaju ukrasti samo informacije o rezervaciji putovanja, već direktno ciljaju novac korisnika.

Upozorenja i uputstva

Slična upozorenja ranije je objavila i "Evropska agencija za sajber sigurnost (ENISA)", koja navodi da su phishing kampanje i lažne internet stranice među najčešćim metodama krađe identiteta i finansijskih podataka. Stručnjaci preporučuju da se karte i smještaj rezervišu isključivo putem službenih web stranica ili provjerenih aplikacija, da se pažljivo provjerava adresa internet stranice te da se, gdje god je moguće, koristi dvofaktorska autentifikacija.

Kako bi putnicima pomogao da sigurnije planiraju odmore, Kaspersky je objavio i "Brošuru za sigurna putovanja", vodič u kojem zaposleni kompanije iz više od 20 zemalja dijele preporuke za putovanja, ali i savjete kako izbjeći najčešće digitalne prevare tokom boravka u inostranstvu.

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