Pojavila se teorija da je ova fotografija uzrok navale migranata na Ceutu

Masovni dolazak desetina hiljada migranata u špansku enklavu Ceutu otvorio je brojna pitanja o tome kako je tako veliki broj ljudi uspio preći jednu od najčuvanijih granica Evropske unije.

Dok španska vlada zasad ne optužuje Maroko i odgovornost pripisuje krijumčarskim mrežama i glasinama koje su se širile među migrantima, dio javnosti i političkih analitičara podsjeća na događaje iz 2021. godine, kada je slična situacija izazvala ozbiljan diplomatski sukob Madrida i Rabata.

Tada je u samo dva dana oko 8.000 ljudi ušlo u Ceutu, a španske vlasti tvrdile su da je Maroko svjesno popustio kontrolu granice kao oblik političkog pritiska zbog spora oko Zapadne Sahare.

Skrivena igra

Sada se u središtu pažnje našla jedna fotografija – snimak posjete španskog premijera Pedra Sáncheza Alžiru, samo deset dana prije izbijanja nove migrantske krize.