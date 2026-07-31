Pojavila se teorija da je ova fotografija uzrok navale migranata na Ceutu

Masovni dolazak desetina hiljada migranata u špansku enklavu Ceutu otvorio je brojna pitanja o tome kako je tako veliki broj ljudi uspio preći jednu od najčuvanijih granica Evropske unije.
Dok španska vlada zasad ne optužuje Maroko i odgovornost pripisuje krijumčarskim mrežama i glasinama koje su se širile među migrantima, dio javnosti i političkih analitičara podsjeća na događaje iz 2021. godine, kada je slična situacija izazvala ozbiljan diplomatski sukob Madrida i Rabata.
Tada je u samo dva dana oko 8.000 ljudi ušlo u Ceutu, a španske vlasti tvrdile su da je Maroko svjesno popustio kontrolu granice kao oblik političkog pritiska zbog spora oko Zapadne Sahare.
Skrivena igra
Sada se u središtu pažnje našla jedna fotografija – snimak posjete španskog premijera Pedra Sáncheza Alžiru, samo deset dana prije izbijanja nove migrantske krize.
Ta posjeta bila je prva posjeta španskog premijera Alžiru nakon četiri godine loših odnosa, a Madrid i Alžir tada su najavili novu fazu saradnje. Upravo taj trenutak izazvao je sumnje da je Maroko možda želio poslati poruku Španiji zbog približavanja njegovom regionalnom rivalu.
Maroko i Alžir već decenijama imaju zategnute odnose, a jedan od glavnih izvora sukoba je pitanje Zapadne Sahare. Dok Rabat taj prostor smatra svojim teritorijem, Alžir podržava Front Polisario i zahtjeve za nezavisnost.
Prema pojedinim analizama, masovni prelazak migranata mogao bi biti način da Maroko pokaže koliko je važna njegova saradnja u kontroli južne granice Evropske unije.
Ipak, za sada nema dokaza da je Rabat namjerno otvorio granicu. Španska vlada ne iznosi takve optužbe, a marokanske snage trenutno učestvuju u sprečavanju novih prelazaka.
Geopolitički potres
U cijelu priču uključio se i Izrael, nakon što je izraelski ambasador pri Ujedinjenim narodima kritikovao Španiju zbog postojanja Ceute i Melille, španskih enklava u Africi. Maroko i Izrael posljednjih godina razvili su bliske odnose, posebno nakon normalizacije diplomatskih veza 2020. godine.
Pitanje Zapadne Sahare, odnosi Maroka i Alžira, kao i evropska migrantska politika, tako su ponovo postali dio šire geopolitičke igre.
Činjenica je da je Maroko ranije pokazao da kontrola granice može biti snažno političko sredstvo. Međutim, da li je i ovog puta riječ o organizovanom pritisku ili posljedici migrantskih mreža i glasina, za sada ostaje bez konačnog odgovora.