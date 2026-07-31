Italija suspendovala šengenski sporazum sa Španijom, reagovao Sančez

Italija je privremeno obustavila primjenu šengenskog režima slobodnog kretanja sa Španijom, nakon što su hiljade migranata stigle u špansku sjevernoafričku enklavu Ceutu.

Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je zatvaranje morskih i zračnih granica prema Španiji, čime je privremeno suspendovano slobodno kretanje između dvije zemlje u okviru Šengenskog prostora.

Odluku su u četvrtak navečer objavili premijerka Đorđa Meloni, kao i potpredsjednici vlade Antonio Tajani i Mateo Salvini, nakon masovnog dolaska migranata u Ceutu.

Mjera je zvanično potvrđena u petak ujutro na sastanku u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kojim je predsjedavao ministar Mateo Pjantedozi, a donesena je na osnovu procjena italijanskog Odbora za analizu migracija i sigurnost granica.

U saopćenju je navedeno da je odluka uslijedila nakon što je Komitet za imigraciju i sigurnost granica analizirao najnovije dostupne informacije.

Premijer Španije Pedro Sančez reagovao je na društvenoj mreži X, objavivši podatke o broju neregularnih ulazaka migranata između 2021. i 2026. godine. Poručio je da se evropski sporazumi i činjenice moraju poštovati.

- Solidarnost i empatija su opcionalne. Poštovanje evropskih sporazuma i podataka, nije: Broj neregularnih ulazaka između 2021. i 2026. prema Frontexu: Preko Italije: 478.600, preko zapadnog Balkana: 340.600, preko Grčke: 259.800, preko Španije: 234.760, preko istočne granice: 48.000. Nije vrijeme za podjele. Vrijeme je da nastavimo graditi snažnu i ujedinjenu EU - poručio je Sančez.

Italijanske vlasti ranije su izrazile zabrinutost zbog povećanog broja neregularnih migracija, dok iz Španije poručuju da je potrebno zajedničko evropsko rješenje za ovaj problem.