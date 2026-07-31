Tramp: "Vrlo snažno ćemo udarati Iran, želimo pobijediti u ratu"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u petak da će Vašington nastaviti "vrlo snažno" napadati Iran, dodajući da SAD želi "pobijediti" u ratu.

Govoreći novinarima tokom sastanka kabineta u Kemp Dejvidu, u saveznoj državi Merilend, Tramp je rekao: "Mi samo želimo pobijediti. Ide nam veoma dobro. Pokušavamo biti što je moguće obzirniji u ovakvoj situaciji. Ali oni su devastirani."

- Vrlo je jednostavno - dodao je: "Iran neće imati nuklearno oružje."

- Vrlo snažno ćemo udarati Iran i u jednom trenutku će reći: 'Jednostavno više ne možemo izdržati' - rekao je Tramp.

Američki predsjednik je također odbacio izvještaje koji sugeriraju da je Iran i dalje u snažnoj poziciji.

- Iran stoji vrlo loše. Bili su vrlo neiskreni. Bilo je nečasno pregovarati s njima - kazao je.

Tramp je uporedio rat protiv Irana s ranijim američkim ratovima u Vijetnamu i Afganistanu, ističući da je SAD uključen tek pet mjeseci i da je "uništio" vojni kapacitet Irana.

Govoreći o pregovorima s Iranom, Tramp je rekao: "Gubim povjerenje u njih jer lažu."

- Bili smo usred pregovora. Čekao sam da me nazove Stiv (Vitkof), bio sam u pregovorima, a umjesto toga dobio sam poziv od Pita (Hegseta) da su upravo ispalili pet projektila na jednu od naših baza u Jordanu, a mi imamo baze u Jordanu - dodao je.