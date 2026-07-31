Američka vojska odbacila iranske tvrdnje o zatvaranju Hormuškog moreuza

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) u petak je odbacila tvrdnje Irana da je zatvorio Hormuški moreuz, nazvavši ih "netačnim".

- Još jednom, iranska vlada tvrdi da je zatvorila Hormuški moreuz. To nije tačno - saopštio je CENTCOM na društvenoj mreži X.

Iz komande su naveli da moreuz ostaje otvoren za komercijalni brodski saobraćaj te naglasili da Iran nema kontrolu nad tim ključnim pomorskim prolazom.

- Hormuški moreuz ostaje otvoren za prolazak trgovačkih brodova. Iran ga ne kontroliše. Hiljade brodova prošle su međunarodnim plovnim putem tokom protekla četiri mjeseca - dodaje se u saopštenju.