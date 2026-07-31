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NAPETOSTI U ZALJEVU

Američka vojska odbacila iranske tvrdnje o zatvaranju Hormuškog moreuza

Hormuški moreuz ostaje otvoren za komercijalni promet. Iran ga ne kontroliše, poručuju iz Centralne komande

Hormuški moreuz. AP

Anadolija

prije 52 minute

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) u petak je odbacila tvrdnje Irana da je zatvorio Hormuški moreuz, nazvavši ih "netačnim".

- Još jednom, iranska vlada tvrdi da je zatvorila Hormuški moreuz. To nije tačno - saopštio je CENTCOM na društvenoj mreži X.

Iz komande su naveli da moreuz ostaje otvoren za komercijalni brodski saobraćaj te naglasili da Iran nema kontrolu nad tim ključnim pomorskim prolazom.

- Hormuški moreuz ostaje otvoren za prolazak trgovačkih brodova. Iran ga ne kontroliše. Hiljade brodova prošle su međunarodnim plovnim putem tokom protekla četiri mjeseca -  dodaje se u saopštenju.

# IRAN
# SAD
# CENTCOM
# HORMUŠKI MOREUZ
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