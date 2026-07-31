Migranti koji su upali u Ceutu: "Rekli su nam da ćemo dobiti smještaj i vizu, sve je bila laž"

Više od 50.000 ljudi iz Maroka prešlo je u protekla dva dana u špansku enklavu Ceutu, kopnenim putem i morem. Španske vlasti saopćile su da se u Maroko vratilo više od 48.300 osoba, dok je na španskoj strani granice pronađeno 57 tijela migranata koji su stradali tokom pokušaja prelaska.

Među onima koji su krenuli prema Ceuti uglavnom su bili mladi ljudi koji su novinarima govorili da su željeli pronaći posao i bolji život.

Mnogi su, prema njihovim riječima, krenuli i zbog poruka koje su kružile među migrantima, a u kojima se tvrdilo da će nakon ulaska dobiti smještaj, dokumente ili mogućnost odlaska prema evropskom kopnu. Umjesto toga, mnogi su se vratili već nakon nekoliko sati ili jedne noći provedene u enklavi.

"U Maroku nema ničega"

Dvadesetpetogodišnji Muad iz Fnideka, marokanskog grada koji se nalazi neposredno uz Ceutu, plivao je oko sat vremena kako bi stigao na špansku teritoriju. Sa sobom je imao kupaće hlače, telefon i nešto novca.

Nakon izlaska iz mora rekao je za portal elDiario.es da je u Ceutu stigao u potrazi za poslom i kako bi pomogao porodici.

- Došli smo iskoristiti život, raditi i pomoći roditeljima. U Maroku nema ničega - rekao je Muad.

Nedugo nakon njega u Ceutu je stigao i Hasan, još mlađi Marokanac. Nije znao koji bi posao mogao pronaći, ali je rekao da želi raditi, zarađivati i imati bolju budućnost. Obojica su govorila uglavnom o poslu, zaradi i želji da pomognu svojim porodicama.

"Rekli su nam da ćemo dobiti smještaj i vizu"

Osamnaestogodišnji Muhamed krenuo je iz Feza, grada udaljenog oko 290 kilometara od granice. Ne radi niti se školuje. U Ceutu je ušao preko graničnog lukobrana, ali se već narednog dana vratio u Maroko.

Za El País je rekao da su mu prije puta govorili kako će u Španiji dobiti smještaj i vizu koja bi mu omogućila odlazak u Alhesiras, na evropskoj strani Gibraltarskog moreuza.

- U Španiji nam niko nije pomogao. Rekli su nam da ćemo dobiti smještaj i vizu za Alhesiras, ali sve je bila laž - rekao je Muhamed.

Nakon povratka u Fnidek odmarao se s drugim iscrpljenim mladićima i pokušavao pronaći prijevoz do Feza. Mnogi migranti noć su proveli na otvorenom, u parkovima i na praznim površinama. Neki su hranu dobili od stanovnika Ceute, dok su im drugi članovi porodica slali novac.

Prema izvještajima španskih medija, prema granici su krenule i porodice s djecom, ohrabrene neutemeljenim porukama da će moći nesmetano preći granicu i nastaviti put prema ostatku Španije i Evrope.

Suprug zaplivao, ona ostala s dvije kćerke

Dvadesettrogodišnja Fatima Mahli iz Tetuvana pokušala je preći granicu sa suprugom i dvije kćerke. Vjerovala je da će cijela porodica moći pješice ući u Ceutu, ali se njen suprug rano ujutro odvojio od njih i pokušao doplivati do španske strane.

Novinari Reutersa zatekli su Fatimu i djevojčice kako sjede uz cestu koja vodi prema graničnom prijelazu. Nisu uspjele preći granicu, ali se zbog gužve i policijskih blokada nisu mogle ni vratiti kući.

- Mislila sam da ću granicu moći prijeći pješice. Sada smo zaglavljene ovdje i ne možemo se vratiti kući - rekla je.

- Nadala sam se da ćemo prijeći kao porodica, ali moj se suprug rano probudio, otišao prvi i zaplivao - dodala je Fatima.

Majci rekla da ide u šetnju

Među maloljetnicima koji su doplivali do Ceute bila je i 16-godišnja Hadija. Do španske obale stigla je nakon tri sata plivanja uz pomoć gume za napuhavanje.

Rekla je da u Španiji želi nastaviti igrati fudbal, ali majci nije otkrila pravi razlog odlaska.

- Rekla sam joj da navečer idem u šetnju s prijateljicom - ispričala je nakon izlaska iz mora. Potom je tražila telefon kako bi majci javila da se te večeri neće vratiti kući.

"Kao životinje, bez hrane i vode"

Sedamnaestogodišnji Hamza proveo je u Ceuti oko 20 sati prije nego što je odlučio vratiti se preko granice.

- Ovdje smo kao životinje. Nema hrane ni vode - rekao je novinaru portala elDiario.es dok se vraćao prema Maroku.

Centri za smještaj maloljetnika u Ceuti već su bili popunjeni, a neki mladići izbjegavali su odlazak vlastima jer su strahovali da će biti vraćeni u Maroko.

Među njima je bio i 16-godišnji Brajan iz Tetuvana, čiji brat već živi u Španiji.

Brajan je rekao da mu je brat savjetovao da sačeka prije odlaska u prihvatni centar, jer je broj novopridošlih velik i postoji mogućnost povratka u Maroko.

- Spavao sam na ulici kao pas, premještajući se između plaže i pločnika jer nas je policija tjerala - ispričao je.

Kazao je da kod kuće ima veliku porodicu kojoj želi finansijski pomagati, te da i nakon svega što je doživio smatra da je "bilo šta bolje od Maroka".

"Više ni sam ne znam zašto sam došao"

Reuters je razgovarao i s mladim Marokancem iz Tangera koji se također odlučio vratiti.

Rekao je da u Ceuti nije pronašao ni hranu ni smještaj, iako je kod sebe imao nešto novca.

- Iskreno, više ni sam ne znam zašto sam došao, a sada se vraćam - rekao je.

Dodao je da nije jeo od prethodnog ručka i da ono što su uradili "nije ni dobro ni ugodno".

Stotine ljudi vratile su se u Maroko preko graničnih prijelaza i otvora u ogradi. Dio njih rekao je da u Ceuti nisu pronašli hranu niti mjesto za spavanje.

Razlozi povratka bili su različiti - neki su se vratili zbog gladi, žeđi, spavanja na otvorenom i neispunjenih očekivanja. Španska vlada saopćila je da se većina vratila dobrovoljno, dok pojedini mediji navode da su policajci u centru Ceute prilazili grupama mladih, pozivali ih da se vrate i pokazivali im put prema granici.