Španija: Više od 48.300 migranata se vratilo iz Ceute u Maroko

Više od 48.300 od približno 50.000 migranata koji su od ranog četvrtka ušli u špansku enklavu Ceuta vratilo se u Maroko do petka poslijepodne, saopćilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, prenosi agencija EFE.

Prema izvještaju EFE-a, podaci prikupljeni do 15:30 po lokalnom vremenu (13:30 GMT) uslijedili su nakon ranijeg saopćenja ministarstva da se povratci iz Ceute u Maroko odvijaju tempom od oko 150 osoba u minuti.

Uprkos velikom broju odlazaka, hiljade migranata i dalje su ostale u različitim naseljima Ceute bez jasnog odredišta, navodi se u izvještaju.

EFE dodaje da su stotine migranata u petak poslijepodne krenule prema granici kako bi se vratile u Maroko, pozivajući se na sporazum o repatrijaciji između Španije i Maroka, kao i na nedostatak otvorenih prodavnica, supermarketa i restorana u Ceuti koji bi zadovoljili osnovne potrebe.