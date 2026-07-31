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ISTRAGA U TOKU

Video / Pao američki F-35: Avion se srušio kod baze

Naveli su da je letjelica pripadala 3. zračnom krilu marinaca, odnosno grupi Marine Air Group 11

San Diego: Srušio se F-35. Platforma X

M. Až.

prije 19 minuta

Vojni avion F-35 srušio se u petak u naselju Miramar u San Dijegu, nakon čega su hitne službe upućene prema zračnoj bazi marinaca Miramar.

Prema prvim informacijama, riječ je o avionu F-35, dok detalji nesreće za sada nisu poznati.

Lokalni mediji navode da je područje oko 10 sati po lokalnom vremenu prekrio gust crni dim koji se širio iznad baze marinaca Miramar.

Zvaničnici su potvrdili da su reagovali zbog "incidenta s avionom F-35" koji se dogodio na pisti vojne baze. Naveli su da je letjelica pripadala 3. zračnom krilu marinaca, odnosno grupi Marine Air Group 11.

Iz nadležnih službi saopćeno je da je istraga o uzrocima nesreće u toku.

# SAN DIEGO
# SAD
# F-35
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