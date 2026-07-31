Meloni se oglasila nakon što je Italija povukla potez bez presedana prema Španiji

Italijanska premijerka Đorđa Meloni potvrdila je odluku o privremenoj suspenziji režima slobodnog kretanja sa Španijom na zračnim i pomorskim granicama, nakon migrantske krize u španskoj enklavi Seuti.

Vanredna mjera

Meloni je navela da je riječ o vanrednoj mjeri koja je donesena s ciljem zaštite nacionalne sigurnosti i sprečavanja mogućih posljedica po Italiju.

- Vanredna mjera usvojena je radi zaštite nacionalne sigurnosti i sprečavanja mogućih posljedica po našu zemlju - rekla je italijanska premijerka.

Ona je istakla da ova odluka neće nužno značiti dugotrajno uvođenje potpunih kontrola svih dolazaka iz Španije, naglašavajući da će mjera trajati samo onoliko koliko bude potrebno.

- Mjera će ostati na snazi samo onoliko dugo koliko bude potrebno, uz posebnu pažnju da se ograniči bilo kakav utjecaj na ljetne turističke tokove - kazala je Meloni.

Evropske inicijative

Dodala je da je Italija spremna podržati evropske inicijative koje bi pomogle španskim institucijama da ponovo uspostave punu kontrolu nad vanjskim granicama Evropske unije.

- Italija je spremna podržati svaku evropsku inicijativu koja bi pomogla španskim institucijama, ukoliko bude potrebno, da ponovo uspostave punu kontrolu nad vanjskim granicama Unije i odlučno se suoče s trenutnom situacijom - poručila je.

- Odbrana granica znači odbranu sigurnosti građana, borbu protiv ilegalne imigracije i udar na kriminalne mreže koje se bave trgovinom ljudima - dodala je Meloni.