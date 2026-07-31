Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ITALIJANSKA PREMIJERKA

Meloni se oglasila nakon što je Italija povukla potez bez presedana prema Španiji

Mjera će ostati na snazi samo onoliko dugo koliko bude potrebno, rekla je

Đorđa Meloni. Facebook

M. Až.

prije 1 sat 23 minute

Italijanska premijerka Đorđa Meloni potvrdila je odluku o privremenoj suspenziji režima slobodnog kretanja sa Španijom na zračnim i pomorskim granicama, nakon migrantske krize u španskoj enklavi Seuti.

Vanredna mjera

Meloni je navela da je riječ o vanrednoj mjeri koja je donesena s ciljem zaštite nacionalne sigurnosti i sprečavanja mogućih posljedica po Italiju.

- Vanredna mjera usvojena je radi zaštite nacionalne sigurnosti i sprečavanja mogućih posljedica po našu zemlju - rekla je italijanska premijerka.

Ona je istakla da ova odluka neće nužno značiti dugotrajno uvođenje potpunih kontrola svih dolazaka iz Španije, naglašavajući da će mjera trajati samo onoliko koliko bude potrebno.

- Mjera će ostati na snazi samo onoliko dugo koliko bude potrebno, uz posebnu pažnju da se ograniči bilo kakav utjecaj na ljetne turističke tokove - kazala je Meloni.

Evropske inicijative

Dodala je da je Italija spremna podržati evropske inicijative koje bi pomogle španskim institucijama da ponovo uspostave punu kontrolu nad vanjskim granicama Evropske unije.

- Italija je spremna podržati svaku evropsku inicijativu koja bi pomogla španskim institucijama, ukoliko bude potrebno, da ponovo uspostave punu kontrolu nad vanjskim granicama Unije i odlučno se suoče s trenutnom situacijom - poručila je.

- Odbrana granica znači odbranu sigurnosti građana, borbu protiv ilegalne imigracije i udar na kriminalne mreže koje se bave trgovinom ljudima - dodala je Meloni.

Odluka Italije uslijedila je u trenutku pojačanih tenzija zbog migrantske krize povezane sa situacijom u španskoj enklavi Seuti, gdje su posljednjih dana zabilježeni masovni pokušaji prelaska granice iz Maroka.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije saopćilo je da je najmanje 57 migranata poginulo tokom pokušaja dolaska do Seute. Prema podacima tog ministarstva, od početka migrantske krize u Španiju je ilegalno ušlo oko 50.000 ljudi.

# ŠPANIJA
# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.