Video / Zemljotres napravio haos u Italiji: Srušilo se cijelo brdo, stižu snimci smrskanih vozila

Velika materijalna šteta zabilježena je u Italiji nakon što je područje Napulja u kasnim poslijepodnevnim satima pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihteru. Epicentar potresa bio je u području Pocuolija, gdje je usljed podrhtavanja tla došlo do velikog odrona.

Najveća oštećenja zabilježena su u okolini Pocuolija, gdje se urušio dio brda u blizini stanice gradske željeznice Cumana Gerolomini.

Prema prvim informacijama, riječ je o najjačem potresu otkako je u području Flegrejskih polja ponovo intenzivirana pojava bradiseizma, odnosno sporog izdizanja i spuštanja tla izazvanog vulkanskom aktivnošću.

Zemljotres se snažno osjetio u Napulju i brojnim okolnim općinama, izazvavši strah među stanovništvom.

Na više objekata prijavljena su oštećenja, a nadležne službe odmah su izašle na teren kako bi provjerile stanje zgrada i infrastrukture.

Na snimcima iz Italije vidi se kako su velike stijene zatrpale i potpuno uništile automobile parkirane u blizini odrona.

U pojedinim dijelovima područja zabilježeni su i kraći prekidi u snabdijevanju električnom energijom.

Gradonačelnik Pročide Luiđi Muro naredio je aktiviranje općinskog centra civilne zaštite. Nakon prvih provjera nije bilo prijavljenih povrijeđenih niti veće materijalne štete na tom ostrvu.

Podrhtavanje tla osjetilo se i na Iskiji, posebno u luci Iskija, kao i u Baranu i Kazamičoli. Za sada nema informacija o ozbiljnijim oštećenjima objekata ili infrastrukture, ali nadležne službe nastavljaju pratiti situaciju.

Vlasti su pojačale nadzor nad područjem Flegrejskih polja, gdje stručnjaci već duže vrijeme prate pojačanu vulkansku aktivnost. Građanima je preporučeno da ostanu mirni i prate uputstva civilne zaštite.