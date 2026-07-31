Radikalni izraelski ministar odbacio dogovor o razoružanju Hamasa: "Ubijanje i iseljavanje Palestinaca se mora nastaviti"

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir odbio je podržati dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi, poručivši da se vojna kampanja protiv te organizacije mora nastaviti.

Odbor za mir jutros je objavio da je postignut sporazum prema kojem bi Hamas i druge naoružane grupe u Gazi trebale položiti oružje. Međutim, Ben-Gvir je javno odbacio mogućnost prihvatanja tog dogovora, tvrdeći da takav stav ne predstavlja samo njegovo lično mišljenje, već i stav cijele izraelske vlade.

- Nakon masakra 7. oktobra, krv svakog pripadnika Hamasa je na meti, i stoga bi obaveza da se obustave likvidacije ubica iz te terorističke organizacije bila ravna pristanku da se Hamas pregrupiše i pripremi za novi masakr - naveo je Ben-Gvir.

Posebnu pažnju izazvao je dio njegove izjave u kojem je pozvao na nastavak vojnih operacija u Pojasu Gaze.

- Ciljana ubistva u Gazi moraju se nastaviti, treba poticati iseljavanje, a Izrael mora pobijediti - napisao je izraelski ministar.

Prema ranije objavljenom dogovoru između Odbora za mir i Hamasa, ova palestinska grupa trebala bi se razoružati, dok bi upravljanje Gazom postepeno preuzeo zaseban palestinski entitet.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ranije je saopćio da je, u zamjenu za ovaj ustupak, dogovoreno povlačenje izraelske vojske iz Gaze.

Ipak, zbog stavova koje zastupa Ben-Gvir i dijela izraelske vlade, ostaje neizvjesno da li će postignuti dogovor biti proveden u praksi.