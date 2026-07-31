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PREMIJER MAĐARSKE

Mađar: Nuklearna elektrana Pakš obustavlja proizvodnju zbog niskog vodostaja Dunava

Prema riječima Mađara, elektrana bi mogla biti ugašena u utorak ili srijedu, kada bi vodostaj Dunava mogao pasti na minus 134 centimetra

Mađar: Nuklearna elektrana Pakš obustavlja proizvodnju. AP

Anadolija

prije 1 sat 7 minuta

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je u petak da će proizvodnja u Nuklearnoj elektrani Pakš morati biti privremeno obustavljena u narednim danima zbog pada vodostaja rijeke Dunav.

Govoreći na vanrednoj konferenciji za novinare u Budimpešti, Mađar je rekao da se očekuje dodatno smanjenje proizvodnje koje će voditi ka potpunom gašenju elektrane.

Zamjenik generalnog direktora elektrane naveo je da operateri pokušavaju što više odgoditi potpuno gašenje, ali da se ono ne može izbjeći, dodajući da se takva situacija do sada nije dogodila, prenose lokalni mediji.

Prema riječima Mađara, elektrana bi mogla biti ugašena u utorak ili srijedu, kada bi vodostaj Dunava mogao pasti na minus 134 centimetra, što bi zahtijevalo poduzimanje ove mjere.

# MAĐARSKA
# DUNAV
# PETER MAGYAR
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