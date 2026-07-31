Migranti za NYT: Marokanski policajci govorili su nam da prijeđemo granicu

Nekoliko migranata koji su iz Maroka prešli u špansku enklavu Ceutu izjavilo je novinarima The New York Timesa da su ih pripadnici marokanske policije navodno usmjeravali prema granici i ohrabrivali da uđu na španski teritorij.

Novinari Karlos Baragan i Džejson Horovic razgovarali su s migrantima koji su se našli u Ceuti. Među njima je bio 26-godišnji Jusuf Alaui, koji je ispričao da su policajci njegovoj grupi pokazivali pravac prema granici dok su se u četvrtak približavali tom području.

- Stalno su nam govorili: 'Idite onuda, idite onuda' - rekao je Alaui.

Drugi Marokanac, 37-godišnjak, kazao je da je za masovni prelazak granice saznao putem društvenih mreža, te da su policajci ljudima koji su stigli do granice govorili: "Dođite u Španiju."

Iskazi migranata zasad nisu nezavisno potvrđeni i sami po sebi ne predstavljaju dokaz da je marokanska vlada naredila policiji da omogući prelazak granice prema Ceuti.

"Žandari su stali prekriženih ruku"

Fotograf agencije AP koji se nalazio u Ceuti rekao je da je vidio marokanske žandare kako prekriženih ruku stoje dok su hiljade ljudi prolazile pored njih prema španskom teritoriju.

Marokanske sigurnosne snage kasnije su pojačale djelovanje, pa su u petak suzavcem, palicama i vodenim topovima pokušavale rastjerati velike grupe ljudi koje su stigle do granice.

Marokanska ambasadorica u Španiji Karima Benjaih izjavila je da je kriza nastala protivno željama Rabata i izrazila nadu da će se marokanski državljani vratiti u zemlju.

Poručila je i da Maroko daje prednost "zakonitim, uređenim i sigurnim migracijama", ali nije pojasnila šta je dovelo do masovnog dolaska ljudi na granicu.

Poređenja s krizom iz 2021. godine

Sumnje da su marokanske vlasti namjerno smanjile nadzor granice dodatno podstiče događaj iz maja 2021. godine, kada je u Ceutu ušlo više od 8.000 ljudi nakon što marokanski granični službenici nisu efikasno kontrolisali prelazak granice.

Taj potez tada je široko protumačen kao odgovor Rabata na odluku Španije da omogući liječenje Brahimu Galiju, lideru Fronta Polisario, pokreta koji se zalaže za nezavisnost Zapadne Sahare.

Nove sumnje pojavile su se i zbog aktuelnih diplomatskih odnosa. Premijer Španije Pedro Sančez posjetio je Alžir, regionalnog rivala Maroka i podržavaoca Fronta Polisario, dok je španski Kongres odobrio prijedlog zakona prema kojem bi potomci stanovnika Zapadne Sahare mogli dobiti špansko državljanstvo.

Jedan marokanski parlamentarac odbacio je tvrdnje da je politička situacija imala ulogu u migrantskoj krizi.

Većina migranata vratila se u Maroko

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Španije koje je prenio Reuters, od početka krize u Ceutu je ušlo oko 50.000 ljudi. Lokalni zvaničnici procijenili su da bi ukupan broj tokom nekoliko dana mogao dostići i 60.000.

Do danas u 18 sati oko 48.300 ljudi vratilo se u Maroko. Na španskoj strani granice pronađeno je 57 tijela, dok postoji mogućnost da je bilo stradalih i na marokanskoj teritoriji.

Dio migranata utopio se tokom pokušaja prelaska mora, dok su drugi stradali u velikim gužvama kod lukobrana na kojem se nalazi granična ograda.

Premijer Španije Pedro Sančez masovni prelazak granice nazvao je "povredom španskog suvereniteta".

Španske vlasti tvrde da su krijumčarske mreže širile pogrešna tumačenja nedavne odluke Vrhovnog suda, prema kojoj migranti zatečeni na moru ne mogu biti odmah vraćeni bez provođenja zakonske procedure. Odluka, međutim, ne sprečava njihovo kasnije udaljavanje iz zemlje.