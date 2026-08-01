Noć užasa u Kijevu: Rakete i dronovi zasuli grad

U Solomjanskom okrugu oštećena je peterospratna stambena zgrada nakon pada krhotina. Izbio je požar, a spasioci su evakuirali 35 stanovnika s viših spratova. U tom dijelu grada poginule su dvije osobe, dok je osam povrijeđeno, među njima i dvoje djece.

Prema navodima ukrajinskih službi, napad je izazvao požare i veliku materijalnu štetu na stambenim i poslovnim objektima u nekoliko dijelova Kijeva.

Najmanje devet osoba poginulo je, a 22 civila su povrijeđena nakon noćnog ruskog napada balističkim raketama i dronovima na glavni grad Ukrajine, saopćile su ukrajinske vlasti.

Najveći broj žrtava zabilježen je u Darnickom okrugu, gdje je, prema informacijama hitnih službi, poginulo sedam ljudi, a još 14 je povrijeđeno. Napad je oštetio kuće, vozila, administrativne objekte i poslovne zgrade.

Požari su zabilježeni i u drugim dijelovima grada, uključujući Ševčenkivski okrug, gdje su vatrogasci intervenisali nakon udara.

Zelenski traži dodatnu odbranu

Napad na Kijev uslijedio je samo dva dana nakon velikog ruskog raketnog i dronskog udara širom Ukrajine, u kojem je, prema ukrajinskim podacima, poginulo deset civila, a više od 50 je povrijeđeno.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) ponovo je zatražio dodatne zapadne sisteme protuzračne odbrane, posebno američke sisteme Patriot, koji su namijenjeni zaštiti od balističkih projektila.

Nakon razgovora s američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom (JD Vance), Zelenski je poručio da su presretači za sisteme Patriot i dalje jedan od glavnih prioriteta Ukrajine.

– Ruski zračni udari na našu zemlju se nastavljaju, a protuzračna odbrana, posebno presretači za sisteme Patriot protiv balističkih raketa, ostaje glavni prioritet – rekao je Zelenski.

"Sve je gore iz dana u dan"

Stanovnica Kijeva Ljudmila Nakonečna (Liudmyla Nakonechna) opisala je trenutke straha tokom novog zračnog alarma.

Kako je rekla, probudila ju je snažna eksplozija oko 1:30 sati, nakon čega se sklonila u podrum.

– Sve je gore iz dana u dan. Ranije su napadi bili jednom u dvije sedmice ili možda jednom sedmično, a sada se to dešava praktično svaki dan. Psihološki je to nevjerovatno teško podnijeti – kazala je.

Ukrajinske vlasti navode da se napadi nastavljaju, dok međunarodni napori za postizanje prekida vatre i dalje traju.