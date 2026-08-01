Misteriozni udar: Tanker ostao nepokretan nakon napada

Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO – United Kingdom Maritime Trade Operations) saopćila je da je tanker pogođen nepoznatim projektilom kod obale Omana, nakon čega je plovilo pretrpjelo ozbiljna oštećenja.
Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio oko 11 nautičkih milja sjeveroistočno od Lime u Omanu. Udar je oštetio pogonski sistem broda, zbog čega tanker više nije bio upravljiv.
Pomorski alarm
Za sada nije poznato kakvim je projektilom brod pogođen niti ko se nalazi iza napada. Pomorske vlasti nisu objavile informacije o eventualnim žrtvama ili povrijeđenima, kao ni dodatne detalje o samom incidentu.
Britanska organizacija navela je da je tanker ostao bez kontrole nakon oštećenja strojarnice, dok se trenutno provode dodatne provjere i prikupljanje informacija o napadu.
Raste napetost
Incident se dogodio u trenutku pojačanih sigurnosnih tenzija na području Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih prolaza za svjetsku trgovinu energentima.
Nakon vojnih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, brodarske kompanije i pomorske službe pojačale su oprez zbog mogućih novih napada na trgovačka plovila.
Za sada nijedna strana nije preuzela odgovornost za napad, a međunarodne pomorske institucije nastavljaju pratiti situaciju u regiji.