Misteriozni udar: Tanker ostao nepokretan nakon napada

Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO – United Kingdom Maritime Trade Operations) saopćila je da je tanker pogođen nepoznatim projektilom kod obale Omana, nakon čega je plovilo pretrpjelo ozbiljna oštećenja.

Prema dostupnim informacijama, incident se dogodio oko 11 nautičkih milja sjeveroistočno od Lime u Omanu. Udar je oštetio pogonski sistem broda, zbog čega tanker više nije bio upravljiv.

Pomorski alarm

Za sada nije poznato kakvim je projektilom brod pogođen niti ko se nalazi iza napada. Pomorske vlasti nisu objavile informacije o eventualnim žrtvama ili povrijeđenima, kao ni dodatne detalje o samom incidentu.