Amerika sprema novi udar: Meta bi mogao biti tajni iranski kompleks

Sjedinjene Američke Države mogle bi već ovog vikenda pokrenuti nove vojne napade na Iran, tvrde izvori koje je citirao CNN. Ipak, američki zvaničnici upozoravaju da planovi još nisu konačni i da bi se situacija mogla promijeniti u posljednjem trenutku.

Prema navodima dva američka zvaničnika upoznata s planovima, obim eventualne operacije i tačne mete još uvijek nisu u potpunosti definirani. Vojni scenariji, kako se navodi, i dalje su predmet procjena.

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u petak je, tokom sastanka kabineta, izrazio nezadovoljstvo zbog izostanka napretka u diplomatskim naporima i najavio mogućnost novih udara.

– Udarit ćemo ih vrlo snažno. U nekom trenutku će reći: "Jednostavno više ne možemo izdržati" – rekao je Tramp.

U fokusu iranska infrastruktura

Prema informacijama CNN-a, Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) pripremila je različite opcije za eventualno širenje sukoba. Među mogućim scenarijima spominje se intenzivna zračna kampanja protiv iranskih vojnih ciljeva.