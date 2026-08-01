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RATNA ESKALACIJA

Amerika sprema novi udar: Meta bi mogao biti tajni iranski kompleks

Prema navodima CNN-a, američki zvaničnici razmatraju mogućnost novih vojnih udara na Iran, dok detalji operacije još nisu potvrđeni

Trump izgubio strpljenje: Slijede novi napadi na Iran. AP

D. E.

prije 1 sat 2 minute

Sjedinjene Američke Države mogle bi već ovog vikenda pokrenuti nove vojne napade na Iran, tvrde izvori koje je citirao CNN. Ipak, američki zvaničnici upozoravaju da planovi još nisu konačni i da bi se situacija mogla promijeniti u posljednjem trenutku.

Prema navodima dva američka zvaničnika upoznata s planovima, obim eventualne operacije i tačne mete još uvijek nisu u potpunosti definirani. Vojni scenariji, kako se navodi, i dalje su predmet procjena.

Predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u petak je, tokom sastanka kabineta, izrazio nezadovoljstvo zbog izostanka napretka u diplomatskim naporima i najavio mogućnost novih udara.

– Udarit ćemo ih vrlo snažno. U nekom trenutku će reći: "Jednostavno više ne možemo izdržati" – rekao je Tramp.

U fokusu iranska infrastruktura

Prema informacijama CNN-a, Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) pripremila je različite opcije za eventualno širenje sukoba. Među mogućim scenarijima spominje se intenzivna zračna kampanja protiv iranskih vojnih ciljeva.

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Posebna pažnja usmjerena je na iransku nuklearnu infrastrukturu, a kao jedna od mogućih meta navodi se teško utvrđeni podzemni kompleks poznat kao Planina Pikeks (Pickaxe Mountain), koji se nalazi južno od Teherana.

Američki zvaničnici navode da se razmatraju i udari na druge strateške ciljeve, uključujući energetska postrojenja, ali da Washington zasad pokušava izbjeći poteze koji bi mogli izazvati širu regionalnu krizu.

Strah od iranskog odgovora

Najveća zabrinutost u američkoj administraciji odnosi se na mogući odgovor Teherana, posebno napade na energetsku infrastrukturu u regiji Perzijskog zaljeva.

Takav razvoj događaja mogao bi izazvati dodatne poremećaje na svjetskim energetskim tržištima i povećati ekonomski pritisak izazvan ratnim tenzijama.

# NAPAD
# IRAN
# SAD
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