Glavobolja za Rijad: Huti tvrde da su blokirali saudijske tankere

Jemenski Huti saopćili su da je osam saudijskih naftnih tankera promijenilo plovidbenu rutu i umjesto prolaska kroz Crveno more i moreuz Bab el-Mandeb krenulo prema Rtu dobre nade.

Vojni glasnogovornik Huta Jahja Sari (Yahya Saree) objavio je na platformi X da je promjena rute, prema tvrdnjama te grupe, posljedica pomorske blokade koju su uveli protiv saudijskih brodova.

Huti tvrde da saudijski tankeri izbjegavaju jedno od najvažnijih pomorskih čvorišta na svijetu zbog straha od napada i posljedica blokade. Za sada nije nezavisno potvrđeno koliko je brodova zaista promijenilo rutu niti kakav je stvarni obim poremećaja u saobraćaju.

Nova kriza oko Crvenog mora

Saudijska Arabija i još 13 zemalja ranije su najavile formiranje multinacionalne pomorske odbrambene koalicije čiji je cilj zaštita slobode plovidbe, međunarodne trgovine i energetskih pravaca u području Bab el-Mandeba, Crvenog mora i Adenskog zaljeva.

Do novog razvoja situacije dolazi nakon niza prijetnji komercijalnom brodarstvu u ovoj regiji. Huti, jemenska grupa koju podržava Iran, ranije su objavili da uvode pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji i preuzeli odgovornost za napade na pojedine brodove povezane sa Saudijcima.

Duža ruta, veći troškovi

Preusmjeravanje tankera oko Rta dobre nade znači znatno dužu plovidbu, veće troškove goriva i transporta, što može dodatno opteretiti trgovinu energentima.

Rijad je ranije poručio da će štititi pomorski saobraćaj i reagovati na prijetnje međunarodnoj plovidbi.

Ipak, tvrdnje Huta dolaze u trenutku kada su sigurnosne tenzije na Crvenom moru i širem području Bliskog istoka ponovo pojačane, a pomorski pravci ostaju pod povećanim nadzorom.