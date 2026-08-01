Pjongjang upozorava: NATO se priprema za veliki rat u Evropi

Sjeverna Koreja optužila je zapadne vojne strukture da širenjem infrastrukture za snabdijevanje gorivom u Evropi stvaraju uslove za buduće sukobe, tvrdeći da takvi potezi pokazuju sve agresivniji karakter vojnih saveza.

U komentaru koji je prenio državni medij KCNA, Pjongjang je kritikovao planove obnove i povezivanja evropske mreže za gorivo, navodeći da će infrastruktura povezati postojeću mrežu dugu oko 10.000 kilometara u zapadnoj Evropi s novijim članicama u istočnoj i sjevernoj Evropi.

Ratna optužba

Sjeverna Koreja tvrdi da takvi planovi predstavljaju pripremu za moguća vojna djelovanja, ali u objavi nisu ponuđeni dokazi koji bi potkrijepili tvrdnje da je projekat namijenjen za podršku sukobima izvan evropskog kontinenta.

S druge strane, vojni savez je ranije saopćio da jača svoje odbrambene kapacitete i odvraćanje nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Pjongjang je posljednjih godina pojačao kritike prema vojnoj saradnji zapadnih zemalja, posebno u kontekstu odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, Južnom Korejom i evropskim partnerima.

Produbljivanje veza s Moskvom

Istovremeno, Sjeverna Koreja i Rusija značajno su produbile vojne odnose nakon potpisivanja sporazuma o strateškom partnerstvu u junu 2024. godine, koji uključuje i obavezu međusobne pomoći u slučaju ugroženosti.

Prema navodima zapadnih izvora, Pjongjang je tokom 2024. godine poslao oko 14.000 vojnika u rusku Kursku oblast, gdje su trebali pomoći ruskim snagama u borbama protiv ukrajinskih jedinica.

Nove optužbe dolaze u trenutku kada se globalne vojne tenzije povećavaju, a odnosi između velikih sila ostaju opterećeni sukobima i rastućim sigurnosnim izazovima.