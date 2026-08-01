Kod nas nije kazna, u Njemačkoj vas čeka udar po džepu

Dok u Bosni i Hercegovini ostanak bez goriva uglavnom nije prekršaj za koji vozači dobijaju kaznu, u pojedinim evropskim zemljama situacija je potpuno drugačija.

Vožnja "na rezervi" do posljednje kapi goriva mnogima djeluje kao običan peh, ali u Njemačkoj i Austriji takav propust može donijeti novčane sankcije.

Osim što prazniji rezervoar može izazvati probleme na vozilu, posebno kod određenih tipova motora, vozači u ovim zemljama imaju i zakonsku obavezu da budu pripremljeni za sigurnu vožnju.

Prazan rezervoar kao odgovornost vozača

U Njemačkoj se zaustavljanje vozila zbog nedostatka goriva ne smatra klasičnim kvarom poput probušene gume. Nadležni ga tretiraju kao posljedicu nepažnje vozača, jer se očekuje da vozač na vrijeme natoči gorivo.

Ako automobil stane zbog praznog rezervoara u gradu ili naseljenom mjestu, kazna može iznositi oko 30 eura. Međutim, veći problem nastaje ako se to dogodi na autoputu ili brzoj cesti, gdje kazna može biti oko 70 eura.

Stroga pravila u Austriji

Slična pravila važe i u Austriji. Ako vozilo ostane bez goriva i zbog toga se zaustavi na autoputu, vozač može dobiti kaznu od nekoliko desetina do stotinu eura.

Ukoliko prazno vozilo ugrozi druge učesnike u saobraćaju ili izazove opasnu situaciju, posljedice mogu biti mnogo ozbiljnije i slučaj može završiti u upravnom postupku.

Ne hodajte po autoputu

Vozači koji ostanu bez goriva često pokušavaju pješice otići do najbliže benzinske pumpe, ali to može biti dodatni rizik i prekršaj.

Ako se nađete u takvoj situaciji, preporučuje se:

uključiti sva četiri pokazivača smjera,

obući reflektirajući prsluk,

izaći iz vozila kada je sigurno,

skloniti se iza zaštitne ograde,

pozvati pomoć na cesti.

Mogući problemi s osiguranjem

Prazan rezervoar može donijeti i dodatne troškove. Ako zbog toga dođe do zastoja, ugrožavanja saobraćaja ili nezgode, osiguravajuće kuće takvo ponašanje mogu procijeniti kao grubi nemar.

Zato ono što je kod nas uglavnom samo neprijatnost, u nekim evropskim državama može postati skup propust koji vozača može koštati novca i vremena.