Španski ministar indirektno optužio Izrael za upad migranata

Sukob je počeo nakon objave izraelskog ambasadora pri Ujedinjenim narodima Denija Danona (Danny Danon), koji je kritikovao Španiju zbog migrantske situacije u Ceuti i optužio Madrid da drugima "drži lekcije" dok se suočava s vlastitim problemima.

Diplomatske tenzije između Španije i Izraela dodatno su se zaoštrile nakon javne razmjene optužbi koja je migrantsku krizu u španskoj enklavi Ceuti pretvorila u novu tačku političkog sukoba.

Danon je u objavi na društvenoj mreži X naveo da je Španija proglasila vanredno stanje u Ceuti zbog krize izazvane migracijskom politikom, a zatim se osvrnuo i na španske enklave Ceutu i Melillu u sjevernoj Africi.

Na njegovu poruku reagovao je španski ministar prometa Oskar Puente (Óscar Puente), koji je podijelio objavu i napisao da se "čini da sve postaje prilično jasno", bez dodatnog objašnjenja.

Optužbe o širem političkom sukobu

Ova razmjena uslijedila je nakon tvrdnji pojedinih španskih analitičara da migrantska kriza nije samo lokalni problem, već dio šireg geopolitičkog nadmetanja.

Politička analitičarka Karolina Alonso (Carolina Alonso) iznijela je tvrdnje da određeni akteri pokušavaju oslabiti špansku vladu zbog njenog stava prema ratu u Gazi. Za te tvrdnje nisu ponuđeni javno potvrđeni dokazi.

U raspravu se uključio i španski zastupnik Gabrijel Rufijan (Gabriel Rufián), koji je ponovio tvrdnje o mogućem političkom uticaju stranih aktera i pozvao na širi nacionalni dogovor o migrantskoj politici.

Ponovo otvorene stare poruke

Dodatnu pažnju izazvala je objava novinara Hozea Viznera (Jose Vizner), koji je ponovo podijelio poruku iz 2019. godine povezanu sa Jairom Netanjahuom (Yair Netanyahu), sinom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu).

U toj staroj objavi spominjale su se navodne veze Izraela sa separatističkim pokretima u Ceuti i Melilli. Nije potvrđeno da je ta objava povezana s aktuelnom migrantskom situacijom.

Odnosi Madrida i Tel Aviva sve napetiji

Odnosi Španije i Izraela pogoršali su se nakon početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine.

Madrid je bio među evropskim vladama koje su najviše kritikovale izraelske vojne operacije u Gazi, a Španija je u maju 2024. godine priznala Palestinu kao državu.

Dok izraelska strana naglašava sigurnosna pitanja i kritikuje stav Madrida, španska vlada insistira na potrebi za prekidom vatre i većim humanitarnim pristupom Gazi.

Sukob oko Ceute pokazuje da su političke razlike između dvije zemlje sada prešle i na druga osjetljiva pitanja, uključujući migracije, teritorijalne sporove i regionalni uticaj.