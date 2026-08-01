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POŽARNI HAOS

Gori Mediteran: Grčka i Turska u borbi s vatrenim paklom

Hiljade ljudi evakuisano je dok se vatrogasci širom južne Evrope bore s velikim požarima koje dodatno pogoršavaju vrućine i suha vegetacija

Plameni haos: Evakuacije i borba za svaki hektar. Platforma X

D. E.

prije 59 minuta

Veliki šumski požari zahvatili su više evropskih zemalja, a najteža situacija trenutno je u Grčkoj, gdje su vlasti proglasile najviši nivo pripravnosti zbog opasnosti od nekontrolisanog širenja vatre.

Grčka se već danima bori s velikim požarima koji su zahvatili različite dijelove zemlje. Za veliki broj područja proglašen je visok rizik od novih izbijanja, dok su službe civilne zaštite u široj atinskoj regiji podigle upozorenje na najviši, crveni nivo.

Najkritičnije je bilo područje oko 60 kilometara sjeverozapadno od Atine, gdje se vatra širila na širokom području. Zbog opasnosti od plamena i gustog dima, veliki broj stanovnika morao je biti evakuisan, a dio ljudi je na sigurno prevezen i brodovima.

Požari su zahvatili i područja Peloponeza, dok su vatrogasne ekipe u više navrata intervenisale širom zemlje. Dodatni problem predstavljaju jaki vjetrovi koji otežavaju gašenje i povećavaju rizik od ponovnog rasplamsavanja vatre.

Francuska evakuiše hiljade ljudi

Veliki problemi zabilježeni su i na jugu Francuske, u departmanu Var između Marseillea i Cannesa, gdje se požar ponovo aktivirao i brzo proširio.

Prema podacima lokalnih vlasti, oko 2.500 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok je u samo nekoliko sati izgorjelo oko 1.000 hektara površine.

Na terenu su stotine vatrogasaca koji pokušavaju staviti požar pod kontrolu, ali visoke temperature, suha vegetacija i vjetar dodatno otežavaju njihovu borbu.

Požari i u Turskoj

S velikim šumskim požarima suočava se i Turska, gdje se vatrogasne službe također bore s vatrenom stihijom.

Stručnjaci upozoravaju da kombinacija ekstremnih temperatura, dugotrajne suše i promjena klimatskih uslova povećava rizik od sve češćih i intenzivnijih požara širom Mediterana.

Dok se vatrogasci bore na više frontova, meteorolozi upozoravaju da će nastavak visokih temperatura dodatno otežati situaciju u ugroženim područjima.

# POŽAR
# TURSKA
# FRANCUSKA
# GRČKA
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