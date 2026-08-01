Gori Mediteran: Grčka i Turska u borbi s vatrenim paklom

Veliki šumski požari zahvatili su više evropskih zemalja, a najteža situacija trenutno je u Grčkoj, gdje su vlasti proglasile najviši nivo pripravnosti zbog opasnosti od nekontrolisanog širenja vatre.
Grčka se već danima bori s velikim požarima koji su zahvatili različite dijelove zemlje. Za veliki broj područja proglašen je visok rizik od novih izbijanja, dok su službe civilne zaštite u široj atinskoj regiji podigle upozorenje na najviši, crveni nivo.
Najkritičnije je bilo područje oko 60 kilometara sjeverozapadno od Atine, gdje se vatra širila na širokom području. Zbog opasnosti od plamena i gustog dima, veliki broj stanovnika morao je biti evakuisan, a dio ljudi je na sigurno prevezen i brodovima.
Požari su zahvatili i područja Peloponeza, dok su vatrogasne ekipe u više navrata intervenisale širom zemlje. Dodatni problem predstavljaju jaki vjetrovi koji otežavaju gašenje i povećavaju rizik od ponovnog rasplamsavanja vatre.
Francuska evakuiše hiljade ljudi
Veliki problemi zabilježeni su i na jugu Francuske, u departmanu Var između Marseillea i Cannesa, gdje se požar ponovo aktivirao i brzo proširio.
Prema podacima lokalnih vlasti, oko 2.500 ljudi moralo je napustiti svoje domove, dok je u samo nekoliko sati izgorjelo oko 1.000 hektara površine.
Na terenu su stotine vatrogasaca koji pokušavaju staviti požar pod kontrolu, ali visoke temperature, suha vegetacija i vjetar dodatno otežavaju njihovu borbu.
Požari i u Turskoj
S velikim šumskim požarima suočava se i Turska, gdje se vatrogasne službe također bore s vatrenom stihijom.
Stručnjaci upozoravaju da kombinacija ekstremnih temperatura, dugotrajne suše i promjena klimatskih uslova povećava rizik od sve češćih i intenzivnijih požara širom Mediterana.
Dok se vatrogasci bore na više frontova, meteorolozi upozoravaju da će nastavak visokih temperatura dodatno otežati situaciju u ugroženim područjima.