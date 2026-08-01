Gori Mediteran: Grčka i Turska u borbi s vatrenim paklom

Veliki šumski požari zahvatili su više evropskih zemalja, a najteža situacija trenutno je u Grčkoj, gdje su vlasti proglasile najviši nivo pripravnosti zbog opasnosti od nekontrolisanog širenja vatre.

Grčka se već danima bori s velikim požarima koji su zahvatili različite dijelove zemlje. Za veliki broj područja proglašen je visok rizik od novih izbijanja, dok su službe civilne zaštite u široj atinskoj regiji podigle upozorenje na najviši, crveni nivo.

Najkritičnije je bilo područje oko 60 kilometara sjeverozapadno od Atine, gdje se vatra širila na širokom području. Zbog opasnosti od plamena i gustog dima, veliki broj stanovnika morao je biti evakuisan, a dio ljudi je na sigurno prevezen i brodovima.