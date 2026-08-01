Snažan zemljotres jačine 4,7 stepeni pogodio Napulj

Snažan zemljotres pogodio je vulkansko područje Kampi Flegrej kod Napulja, izazvavši paniku među stanovnicima i ostavivši 21 osobu povrijeđenu. Dvije osobe zadobile su teže povrede, dok se seizmička aktivnost na ovom području nastavlja.

Potres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u subotu navečer u 19:46 sati i smatra se najjačim udarom u posljednjih 40 godina na području Flegrejskih polja.

Nakon glavnog zemljotresa seizmografi su registrovali desetine naknadnih potresa. Zabilježeno je oko 60 novih podrhtavanja tla, uglavnom slabijeg intenziteta, a stanovnici su i tokom noći osjećali nove udare.

Najjači naknadni potres imao je magnitudu 3,8 stepeni, dok je jedan od kasnijih udara iznosio 3,1 stepen i osjetio se u Pocuoliju, Bakoliju i dijelovima Napulja.

Građani izašli na ulice

Brojni stanovnici uplašili su se povratka u svoje domove, pa su noć proveli na otvorenom. U pojedinim dijelovima Napulja prijavljeni su i problemi s električnom energijom.

U Pocuoliju je zabilježena i dramatična akcija spašavanja 80-godišnjeg muškarca koji je zbog zdravstvenog stanja bio vezan za krevet. Vatrogasci su ga izvukli iz zgrade pomoću specijalne opreme nakon što je stepenište objekta oštećeno u potresu.