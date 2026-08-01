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NAJJAČI U POSLJEDNJIH 40 GODINA

Snažan zemljotres jačine 4,7 stepeni pogodio Napulj

U zemljotresu jačine 4,7 stepeni povrijeđena je 21 osoba, dok stanovnici vulkanske oblasti Kampi Flegrej strahuju od novih potresa

Noć straha u Napulju: Građani spavali na ulicama. AP

D. E.

prije 47 minuta

Snažan zemljotres pogodio je vulkansko područje Kampi Flegrej kod Napulja, izazvavši paniku među stanovnicima i ostavivši 21 osobu povrijeđenu. Dvije osobe zadobile su teže povrede, dok se seizmička aktivnost na ovom području nastavlja.

Potres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali zabilježen je u subotu navečer u 19:46 sati i smatra se najjačim udarom u posljednjih 40 godina na području Flegrejskih polja.

Nakon glavnog zemljotresa seizmografi su registrovali desetine naknadnih potresa. Zabilježeno je oko 60 novih podrhtavanja tla, uglavnom slabijeg intenziteta, a stanovnici su i tokom noći osjećali nove udare.

Najjači naknadni potres imao je magnitudu 3,8 stepeni, dok je jedan od kasnijih udara iznosio 3,1 stepen i osjetio se u Pocuoliju, Bakoliju i dijelovima Napulja.

Građani izašli na ulice

Brojni stanovnici uplašili su se povratka u svoje domove, pa su noć proveli na otvorenom. U pojedinim dijelovima Napulja prijavljeni su i problemi s električnom energijom.

U Pocuoliju je zabilježena i dramatična akcija spašavanja 80-godišnjeg muškarca koji je zbog zdravstvenog stanja bio vezan za krevet. Vatrogasci su ga izvukli iz zgrade pomoću specijalne opreme nakon što je stepenište objekta oštećeno u potresu.

Kontrole infrastrukture

Zbog zemljotresa privremeno je obustavljen željeznički saobraćaj na području Napulja, uključujući i linije brze pruge, kako bi stručne ekipe provjerile sigurnost infrastrukture.

U oblasti Anjano došlo je do djelimičnog urušavanja visokonaponskog stuba, što je izazvalo poremećaje u električnoj mreži između Napulja i Pocuolija.

Lučke vlasti privremeno su zatvorile dio pristaništa u Pocuoliju, dok su na pojedinim lokacijama prijavljeni manji odroni i klizišta.

Stručnjaci prate vulkansku aktivnost

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) saopćio je da je potres registrovan na dubini od oko tri kilometra.

Flegrejska polja već duže vrijeme nalaze se pod pojačanim nadzorom zbog vulkanske aktivnosti. Vlasti i stručne službe nastavljaju pratiti stanje i procjenjivati mogućnost novih podrhtavanja.

# ZEMLJOTRES
# NAPULJ
# RIM
# ITALIJA
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