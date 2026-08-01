Izraelski napad pogodio medicinsko skladište u Gazi: Uništene zalihe lijekova

Izraelski borbeni avioni izveli su napad na medicinsko skladište u blizini bolnice Al-Aqsa Martyrs u gradu Deir al-Balah u centralnom dijelu Pojasa Gaze, pri čemu je, prema navodima svjedoka, objekat potpuno uništen, zajedno s medicinskim zalihama koje su se nalazile u njemu.

Požar koji je uslijedio nakon udara zahvatio je i desetine šatora u okolini bolnice, gdje su bili smješteni raseljeni Palestinci. Svjedoci navode da je napad izazvao paniku među pacijentima, stanovnicima i osobama koje su utočište pronašle u blizini zdravstvene ustanove.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo odmah potvrđenih podataka o poginulim ili povrijeđenim osobama, a izraelska vojska je, prema navodima svjedoka, upozorenje za evakuaciju izdala svega nekoliko minuta prije napada.

Napad je uslijedio u trenutku kada se zdravstvene ustanove u Gazi suočavaju s velikim nedostatkom lijekova i medicinske opreme zbog ograničenja na ulazak humanitarne pomoći.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ranije je saopćio da je postignut dogovor o potpunom razoružanju Hamasa i drugih naoružanih grupa u Gazi, uz najavu povlačenja izraelskih snaga u fazama nakon napretka u procesu.

Iako je primirje stupilo na snagu prošlog oktobra, napadi u Gazi nisu u potpunosti obustavljeni. Prema navedenim podacima, od tada je ubijeno više od 1.200 Palestinaca, dok je od početka sukoba u oktobru 2023. godine stradalo više od 73.000 ljudi, uz veliki broj povrijeđenih i ogromna razaranja infrastrukture.