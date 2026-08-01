Sančez uzvratio evropskim kritikama: "Španiju su napali zbog predrasuda i lažnih vijesti"

Španski premijer Pedro Sančez (Sánchez) odgovorio je na kritike pojedinih evropskih država zbog načina na koji je njegova vlada reagovala tokom migrantske krize u enklavi Ceuta, optužujući ih da su napadi na Španiju zasnovani na "predrasudama, lažnim vijestima, neznanju ili političkim interesima".

Sančez je naveo da su pojedine članice Evropske unije tražile privremeno isključenje Španije iz šengenskog prostora, što je ocijenio suprotnim evropskim principima solidarnosti i međunarodnog humanitarnog prava.

Istakao je da je španska vlada za manje od 48 sati vratila kontrolu nad granicom, pružila pomoć migrantima i vratila većinu osoba koje su neregularno prešle granicu, uz saradnju s marokanskim vlastima.

Ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska također je poručio da je kriza riješena zahvaljujući djelovanju španskih institucija i saradnji s Marokom, koje je nazvao "pouzdanim partnerom".

Istovremeno, pojedini evropski zvaničnici nastavili su kritikovati Madrid. Italija, Švedska i Finska upozorile su na potrebu jače kontrole vanjskih granica Šengena i zatražile odgovornost španskih vlasti zbog načina upravljanja migrantskim talasom.

Prema posljednjim informacijama, situacija u Ceuti se postepeno smiruje, trgovine i saobraćaj ponovo funkcionišu, a većina migranata koji su prešli granicu vratila se u Maroko.