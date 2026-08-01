Snažan zemljotres pogodio jug Italije: Desetine povrijeđenih, stijene zatrpale automobile

Jug Italije pogodio je snažan zemljotres koji je izazvao paniku među stanovnicima područja oko Napulja, a u nesreći su povrijeđene najmanje 21 osoba. Mnogi građani, strahujući od novih podrhtavanja, noć su proveli na otvorenom.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) zabilježio je potres magnitude 4,7, nakon kojeg je uslijedio niz slabijih podrhtavanja. Epicentar je bio u Flegrejskim poljima, vulkanski aktivnom području zapadno od Napulja.

Najviše su pogođeni gradovi u okolini vulkanskog područja, posebno Pozzuoli, gdje su zabilježena oštećenja na objektima. U pojedinim mjestima obrušavali su se dijelovi fasada i zidova, dok su na nekim lokacijama velike kamene gromade pale i oštetile automobile.

Podrhtavanje se osjetilo i u samom Napulju, kao i na obližnjim otocima Ischiji i Procidi. Pojedina područja ostala su bez električne energije, a nadležne službe nastavile su pratiti stanje na terenu.