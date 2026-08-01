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Snažan zemljotres pogodio jug Italije: Desetine povrijeđenih, stijene zatrpale automobile

Podrhtavanje tla kod Napulja bilo najjače u posljednjih 40-ak godina, stanovnici iz straha noć proveli na otvorenom

Snažan potres pogodio jug Italije. Platforma X

B. A.

prije 15 minuta

Jug Italije pogodio je snažan zemljotres koji je izazvao paniku među stanovnicima područja oko Napulja, a u nesreći su povrijeđene najmanje 21 osoba. Mnogi građani, strahujući od novih podrhtavanja, noć su proveli na otvorenom.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) zabilježio je potres magnitude 4,7, nakon kojeg je uslijedio niz slabijih podrhtavanja. Epicentar je bio u Flegrejskim poljima, vulkanski aktivnom području zapadno od Napulja.

Najviše su pogođeni gradovi u okolini vulkanskog područja, posebno Pozzuoli, gdje su zabilježena oštećenja na objektima. U pojedinim mjestima obrušavali su se dijelovi fasada i zidova, dok su na nekim lokacijama velike kamene gromade pale i oštetile automobile.

Podrhtavanje se osjetilo i u samom Napulju, kao i na obližnjim otocima Ischiji i Procidi. Pojedina područja ostala su bez električne energije, a nadležne službe nastavile su pratiti stanje na terenu.

Flegrejska polja već godinama bilježe pojačanu seizmičku aktivnost. Stručnjaci navode da je riječ o pojavi bradiseizma, odnosno sporom izdizanju i spuštanju tla usljed promjena podzemnog pritiska. 

Zbog povećane aktivnosti italijanske vlasti ranije su usvojile dodatne mjere zaštite i planove za moguću evakuaciju stanovništva.

# ZEMLJOTRES
# PANIKA
# STANOVNICI
# ITALIJA
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