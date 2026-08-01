Drveni grb koji je sedam godina prisluškivao američke ambasadore u Moskvi

Jedan naizgled običan drveni poklon koji je američki ambasador u Moskvi dobio od sovjetske djece decenijama je ostao simbol sofisticiranog špijuniranja. Ručno izrađeni grb Sjedinjenih Američkih Država sedam godina krasio je zid ambasadorove kancelarije, a u sebi je skrivao uređaj za prisluškivanje.

Poklon je 4. augusta 1945. godine, nekoliko sedmica prije završetka Drugog svjetskog rata, grupacija sovjetskih pionira uručila američkom ambasadoru Averelu Herimanu (Averell Harriman) kao znak prijateljstva prema tadašnjem ratnom savezniku. Heriman je grb postavio u svoju radnu sobu u rezidenciji Spaso kuće u Moskvi, ne znajući da se iza njega krije tajna naprava.

Prislušni uređaj bez baterije

Za razliku od tadašnjih uređaja za prisluškivanje koji su imali baterije i predajnike, ova naprava nije emitovala nikakav signal i nije imala vlastiti izvor energije. Upravo zbog toga godinama nije mogla biti otkrivena.

Uređaj se sastojao od male metalne šupljine, tanke membrane i antene. Aktivirao bi se tek kada bi neko izvana usmjerio radio signal određene frekvencije. Zvuk iz prostorije pomjerao bi membranu, mijenjajući signal koji se vraćao nazad, što je omogućavalo rekonstrukciju razgovora.

Sovjetski agenti mogli su ga uključiti samo kada su željeli prisluškivati, dok je u drugim trenucima bio potpuno neaktivan.

Iza naprave stajao poznati izumitelj

Konstruktor ovog uređaja bio je Leon Teremin (Theremin), ruski naučnik i izumitelj poznat po elektronskom instrumentu koji se svira bez dodira.

Nakon povratka iz Sjedinjenih Američkih Država uhapšen je i poslan u logor, a kasnije je radio u tajnoj laboratoriji u kojoj su zatvoreni naučnici razvijali tehnologije za sovjetsku državu. Upravo tamo dobio je zadatak da osmisli novi način prisluškivanja američke ambasade.

Otkriven nakon sedam godina

Naprava je razotkrivena tek 1952. godine, nakon što je britanski radio-operater u Moskvi slučajno zabilježio američke glasove na frekvenciji koju je koristilo sovjetsko vazduhoplovstvo.

Nakon višemjesečne istrage uređaj je pronađen u drvenom grbu, koji je do tada već sedam godina visio na zidu i prošao kroz mandate četiri američka ambasadora.

Amerikanci su otkriće nekoliko godina držali u tajnosti, a javno su ga predstavili tek 1960. godine pred Ujedinjenim nacijama, kada su ga iskoristili kao dokaz sovjetskog špijuniranja.

Danas se ova tehnologija smatra pretečom brojnih modernih sistema koji rade bez baterije i koriste vanjski signal za aktivaciju, poput nekih beskontaktnih kartica i identifikacionih uređaja.