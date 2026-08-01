Rusija iznijela nove podatke o napadima: Prema Moskvi letjelo 6.225 ukrajinskih dronova

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin (Sergey Sobyanin) saopćio je da je tokom jula prema Moskovskoj oblasti bilo usmjereno 6.225 ukrajinskih bespilotnih letjelica, ističući da je riječ o značajnom povećanju u odnosu na prethodni period.

U objavi na ruskoj društvenoj mreži Max, Sobjanin je naveo da je intenzitet zračnih napada na rusku prijestonicu posljednjih mjeseci osjetno porastao.