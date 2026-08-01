Rusija iznijela nove podatke o napadima: Prema Moskvi letjelo 6.225 ukrajinskih dronova

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin (Sergey Sobyanin) saopćio je da je tokom jula prema Moskovskoj oblasti bilo usmjereno 6.225 ukrajinskih bespilotnih letjelica, ističući da je riječ o značajnom povećanju u odnosu na prethodni period.
U objavi na ruskoj društvenoj mreži Max, Sobjanin je naveo da je intenzitet zračnih napada na rusku prijestonicu posljednjih mjeseci osjetno porastao.
- Od 1. do 31. jula prema Moskovskoj oblasti letjelo je 6.225 dronova - poručio je gradonačelnik.
Prema javno dostupnim podacima o prijavljenim incidentima, taj broj predstavlja veliki rast u poređenju s istim mjesecom prošle godine, kada su se napadi ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast tokom mjeseca mjerili desetinama ili stotinama.
Sobyanin je također naveo da su ruski sistemi protivzračne odbrane u julu iznad Moskve oborili 780 bespilotnih letjelica.
Ukrajina je posljednjih sedmica pojačala napade dronovima dugog dometa na Moskvu i druge ruske regije koje se nalaze duboko u unutrašnjosti zemlje.
Ruske vlasti redovno izvještavaju o presretanju bespilotnih letjelica koje se približavaju glavnom gradu, a takvi napadi često uzrokuju poremećaje u radu moskovskih aerodroma.