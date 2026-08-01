Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RATNI BILANS

Rusija iznijela nove podatke o napadima: Prema Moskvi letjelo 6.225 ukrajinskih dronova

Od 1. do 31. jula prema Moskovskoj oblasti letjelo je 6.225 dronova - poručio je gradonačelnik Moskve

Sergej Sobjanin. Platforma X

B. S.

prije 33 minute

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin (Sergey Sobyanin) saopćio je da je tokom jula prema Moskovskoj oblasti bilo usmjereno 6.225 ukrajinskih bespilotnih letjelica, ističući da je riječ o značajnom povećanju u odnosu na prethodni period.

U objavi na ruskoj društvenoj mreži Max, Sobjanin je naveo da je intenzitet zračnih napada na rusku prijestonicu posljednjih mjeseci osjetno porastao.

- Od 1. do 31. jula prema Moskovskoj oblasti letjelo je 6.225 dronova - poručio je gradonačelnik.

Prema javno dostupnim podacima o prijavljenim incidentima, taj broj predstavlja veliki rast u poređenju s istim mjesecom prošle godine, kada su se napadi ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast tokom mjeseca mjerili desetinama ili stotinama.

Sobyanin je također naveo da su ruski sistemi protivzračne odbrane u julu iznad Moskve oborili 780 bespilotnih letjelica.

Ukrajina je posljednjih sedmica pojačala napade dronovima dugog dometa na Moskvu i druge ruske regije koje se nalaze duboko u unutrašnjosti zemlje.

Ruske vlasti redovno izvještavaju o presretanju bespilotnih letjelica koje se približavaju glavnom gradu, a takvi napadi često uzrokuju poremećaje u radu moskovskih aerodroma.

# RAT
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.