Skoro 69.500 migranata se vratilo u Maroko: Španske vlasti postavljaju ogradu dugu 500 metara na granici

Skoro 69.500 migranata vratilo se u Maroko iz španske sjevernoafričke enklave Ceute tokom proteklih 30 sati nakon prošlosedmičnih masovnih prelazaka, rekli su policijski izvori za špansku novinsku agenciju EFE.

Ova brojka mogla bi obuhvatiti i migrante koji su ušli u ovaj autonomni grad prije masovnog prelaska u četvrtak, kao i druge koji su možda prešli u Ceutu i vratili se u Maroko više puta.

Španske vlasti u subotu su počele postavljati zaštitne barijere na graničnom valobranu Tarajal.

Sistem uključuje 500 metara dugu barijeru na zračni pogon koja se uzdiže između 30 i 70 centimetara iznad vode, sa potopljenim dijelom koji se proteže do jednog metra dubine, navodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Barijera je kombinovana sa usidrenim plutačama koje je osigurala Španska ratna mornarica, dok je međuprostor ostavljen otvoren kako bi plovila Civilne garde mogla štititi barijeru na napuhavanje.