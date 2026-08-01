Američki general upozorio Pentagon: Nema dovoljno snaga za odbranu Izraela od iranskih napada

Komandant Američke komande za Evropu (EUCOM), general Aleksus Grinkevič (Alexus Grynkewich), upozorio je Pentagon da američka mornarica nema dovoljno raspoloživih pomorskih kapaciteta za dugoročnu odbranu Izraela od mogućih iranskih balističkih raketnih napada.
Prema pisanju lista The Washington Post, Grinkevič je naveo da bi, ukoliko se ne osigura dodatni razarač američke mornarice, u jednom trenutku moglo biti potrebno dati prednost zaštiti teritorije Sjedinjenih Američkih Država.
Ovo upozorenje ukazuje na sve veći pritisak koji sukob s Iranom stavlja na američke vojne resurse i kapacitete.
Washington Post navodi da su gotovo svakodnevne operacije dodatno opteretile flotu američkih razarača, dok su raniji izvještaji Wall Street Journala, New York Timesa i Reutersa ukazivali na zabrinutost zbog smanjenja zaliha sistema Patriot i drugih sredstava protuzračne odbrane namijenjenih zaštiti američkih snaga i saveznika.
Iz Pentagona nisu željeli komentarisati internu komunikaciju, ali su zvaničnici za Washington Post kazali da ovakva upozorenja predstavljaju uobičajen način informisanja najviših vojnih i političkih struktura kada operativni zahtjevi počnu prelaziti dostupne resurse.
Nedavno objavljeni interni dokumenti američke vlade ukazuju da bi aktuelni sukob s Iranom mogao američke porezne obveznike koštati i do 100 milijardi dolara, što je znatno više od ranije javno spominjane procjene Pentagona od 30 milijardi dolara.