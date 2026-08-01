Američki general upozorio Pentagon: Nema dovoljno snaga za odbranu Izraela od iranskih napada

Komandant Američke komande za Evropu (EUCOM), general Aleksus Grinkevič (Alexus Grynkewich), upozorio je Pentagon da američka mornarica nema dovoljno raspoloživih pomorskih kapaciteta za dugoročnu odbranu Izraela od mogućih iranskih balističkih raketnih napada.

Prema pisanju lista The Washington Post, Grinkevič je naveo da bi, ukoliko se ne osigura dodatni razarač američke mornarice, u jednom trenutku moglo biti potrebno dati prednost zaštiti teritorije Sjedinjenih Američkih Država.

Ovo upozorenje ukazuje na sve veći pritisak koji sukob s Iranom stavlja na američke vojne resurse i kapacitete.