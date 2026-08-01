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NIRMAL PURJA

Poznati alpinista i još devet osoba poginuli u lavini u Pakistanu

Purja je međunarodnu slavu stekao 2019. godine, kada se za šest mjeseci i šest dana popeo na svih 14 svjetskih vrhova viših od 8.000 metara

Poznati alpinista i još devet osoba poginuli u lavini u Pakistanu. X

FENA

prije 1 sat 16 minuta

Poznati nepalski alpinista Nirmal Purja i još devet članova ekspedicije poginuli su u lavini na planini Broad Peak u Pakistanu, saopćila je u subotu njegova kompanija Elite Exped.

Iz kompanije su naveli da je potvrđena smrt 43-godišnjeg Purje, poznatog pod nadimkom Nimsdai, kao i drugih članova ekspedicije, ne iznoseći pojedinosti o njihovim identitetima, javlja Reuters.

Deseteročlana grupa vodila se kao nestala od četvrtka, kada ih je oko podneva zahvatila lavina tokom uspona na Broad Peak u sjevernoj pakistanskoj regiji Gilgit-Baltistan.

Među članovima ekspedicije bilo je šestero Nepalaca te alpinisti iz Pakistana, Omana, Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

Broad Peak, visok oko 8.050 metara, dvanaesti je najviši vrh na svijetu i smatra se tehnički zahtjevnim za uspon. Akciju potrage otežavali su loši vremenski uvjeti, a u njoj su učestvovali pakistanski alpinisti i vojni helikopteri.

Purja je međunarodnu slavu stekao 2019. godine, kada se za šest mjeseci i šest dana popeo na svih 14 svjetskih vrhova viših od 8.000 metara.

# PAKISTAN
# LAVINA
# PLANINA
# ALPINISTA
# NIRMAL PURJA
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