State Department upozorio Amerikance: Moguća eskalacija i poremećaji u putovanjima zbog tenzija na Bliskom istoku

Upozorenje se odnosi kako na Amerikance koji se trenutno nalaze u zemljama regije, tako i na one koji planiraju putovanja prema Bliskom istoku ili preko tog područja.

Američki State Department izdao je upozorenje građanima zbog pogoršane sigurnosne situacije na Bliskom istoku, navodeći da postoji mogućnost iznenadne eskalacije i problema u međunarodnom saobraćaju.

Građanima je preporučeno da budu dodatno oprezni, redovno prate informacije o statusu aerodroma i letova te budu spremni na moguće otkazivanje putovanja, privremena zatvaranja zračnog prostora i druge poremećaje u saobraćaju.

Iz State Departmenta navode da su neke aviokompanije odgodile planirano ponovno uspostavljanje redovnih linija, dok su druge smanjile broj letova ili ukinule određene rute.

Amerikancima koji se nalaze u regiji savjetovano je da razmotre mogućnost napuštanja područja ili da budu spremni na odlazak ukoliko dođe do dodatnog pogoršanja situacije.