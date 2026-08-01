State Department upozorio Amerikance: Moguća eskalacija i poremećaji u putovanjima zbog tenzija na Bliskom istoku

Američki State Department izdao je upozorenje građanima zbog pogoršane sigurnosne situacije na Bliskom istoku, navodeći da postoji mogućnost iznenadne eskalacije i problema u međunarodnom saobraćaju.
Upozorenje se odnosi kako na Amerikance koji se trenutno nalaze u zemljama regije, tako i na one koji planiraju putovanja prema Bliskom istoku ili preko tog područja.
Građanima je preporučeno da budu dodatno oprezni, redovno prate informacije o statusu aerodroma i letova te budu spremni na moguće otkazivanje putovanja, privremena zatvaranja zračnog prostora i druge poremećaje u saobraćaju.
Iz State Departmenta navode da su neke aviokompanije odgodile planirano ponovno uspostavljanje redovnih linija, dok su druge smanjile broj letova ili ukinule određene rute.
Amerikancima koji se nalaze u regiji savjetovano je da razmotre mogućnost napuštanja područja ili da budu spremni na odlazak ukoliko dođe do dodatnog pogoršanja situacije.
Upozoreno je i da su američka diplomatska predstavništva, uključujući ona izvan Bliskog istoka, ranije bila meta napada.
State Department je dodao da Iran i organizacije koje ga podržavaju mogu predstavljati prijetnju američkim interesima u inostranstvu, kao i lokacijama povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim državljanima, uključujući kompanije i druge institucije.