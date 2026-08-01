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NAJAVE RATNIH OPERACIJA

State Department upozorio Amerikance: Moguća eskalacija i poremećaji u putovanjima zbog tenzija na Bliskom istoku

Upozoreno je i da su američka diplomatska predstavništva, uključujući ona izvan Bliskog istoka, ranije bila meta napada

Građanima je savjetovan pojačan oprez. AP

B. S.

prije 1 sat 6 minuta

Američki State Department izdao je upozorenje građanima zbog pogoršane sigurnosne situacije na Bliskom istoku, navodeći da postoji mogućnost iznenadne eskalacije i problema u međunarodnom saobraćaju.

Upozorenje se odnosi kako na Amerikance koji se trenutno nalaze u zemljama regije, tako i na one koji planiraju putovanja prema Bliskom istoku ili preko tog područja.

Građanima je preporučeno da budu dodatno oprezni, redovno prate informacije o statusu aerodroma i letova te budu spremni na moguće otkazivanje putovanja, privremena zatvaranja zračnog prostora i druge poremećaje u saobraćaju.

Iz State Departmenta navode da su neke aviokompanije odgodile planirano ponovno uspostavljanje redovnih linija, dok su druge smanjile broj letova ili ukinule određene rute.

Amerikancima koji se nalaze u regiji savjetovano je da razmotre mogućnost napuštanja područja ili da budu spremni na odlazak ukoliko dođe do dodatnog pogoršanja situacije.

Upozoreno je i da su američka diplomatska predstavništva, uključujući ona izvan Bliskog istoka, ranije bila meta napada.

State Department je dodao da Iran i organizacije koje ga podržavaju mogu predstavljati prijetnju američkim interesima u inostranstvu, kao i lokacijama povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim državljanima, uključujući kompanije i druge institucije.

# IRAN
# RAT
# SAD
# UPOZORENJE
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