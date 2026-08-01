Ekstremne izjave iz izraelske naseljeničke ispostave: "Jedan jevrejski život vrijedi kao 10 miliona Palestinaca"

Izraelska naseljenička ispostava Havat Gilad, smještena duboko na okupiranoj Zapadnoj obali, prostire se preko nekoliko brežuljaka. Njene barake i skromne kuće vidljive su iz okolnih palestinskih sela.

Tokom proteklog vikenda na tom području došlo je do napada izraelskih doseljenika na palestinska sela, nakon smrti izraelskog zaštitara povezanog s Havat Giladom.

Zaštitar je ubijen prošlog petka u sukobima čije okolnosti još nisu u potpunosti razjašnjene.

U tim sukobima stradala su i četvorica Palestinaca te jedan izraelski vojnik.

U ovoj naseljeničkoj ispostavi, kojoj međunarodni novinari rijetko imaju pristup, razgovaralo se sa stanovnicima o nasilju i širenju izraelskih naselja na Zapadnoj obali.

Nasilje nad Palestincima

Među sagovornicima bio je i Jehuda Šimon (Yehuda Shimon), advokat organizacije koja pruža pravnu pomoć Izraelcima uhapšenim zbog nasilja nad Palestincima.

Šimon je napade na palestinska sela opisao kao opravdanu osvetu zbog smrti izraelskog zaštitara.

- Mislim da sada, nakon što su ubili jednog Izraelca, moramo pobiti sve ljude u Talu i Sari (Sarri), pa čak i u Jitu i Farati - rekao je, navodeći obližnja palestinska sela.

Kada mu je ukazano da time jedan jevrejski život stavlja iznad stotina ili hiljada palestinskih života, oštro je odgovorio.

- Ne, s milionima. Jedan jevrejski život vrijedi kao 10 miliona Palestinaca - rekao je Jehuda.

Nije osporio tvrdnju da je takav stav rasistički.

- Da, znam - odgovorio je. Ali to je istina, jer je Bog izabrao nas i zato ste ljubomorni - dodao je on.

"Božansko pravo"

Ovakvi ekstremni stavovi, koje mnogi građani Izraela odbacuju, oslikavaju dio ideologije među nekim doseljenicima na Zapadnoj obali, posebno u neovlaštenim ispostavama poput Havat Gilada. Mnogi od njih smatraju da im ta teritorija pripada na osnovu vjerskog uvjerenja da je to zemlja koju je Bog dao jevrejskom narodu.

Prema stavu velikog dijela međunarodne zajednice i međunarodnom pravu, izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, uključujući i neovlaštene ispostave, smatraju se ilegalnim.

Havat Gilad osnovan je prije više od dvije decenije kao spomen na izraelskog zaštitara ubijenog u napadu Palestinaca. Danas se sastoji od niza razbacanih kuća i vinograda na vrhu jednog od brežuljaka.

Na ulazu u naselje mogu se vidjeti objekti koji su nedavno izgorjeli. Shimon tvrdi da su ih zapalili Palestinci, dok su izraelski mediji izvijestili da policija požar istražuje kao nesretan slučaj izazvan opušcima.

Izraelska vlada ranije je najavljivala legalizaciju Havat Gilada.

Organizacija Peace Now, koja prati širenje izraelskih naselja, navela je da je problem predstavljalo to što se dio zemljišta na kojem se ispostava nalazi vodi kao privatno palestinsko vlasništvo.

Zbog toga je vlada odredila drugo područje južno od naselja kao državno zemljište kako bi omogućila nastavak izgradnje.

"Palestinci nas ubijaju"

Šimon odbacuje pravne argumente i tvrdi da međunarodni zakoni ne mogu biti iznad, kako kaže, biblijskog prava na zemlju.

Kritizira izraelske vlasti i vojsku smatrajući da ne štite dovoljno interese jevrejskih doseljenika, iako se broj naselja na Zapadnoj obali posljednjih godina povećava uz podršku dijela desničarskih političkih snaga.

Također zamjera vojsci što, prema njegovom mišljenju, ne koristi dovoljno često smrtonosnu silu tokom sukoba između Palestinaca i doseljenika.

- Izraelska vlada i vojska ponašaju se kao Ujedinjene nacije. Kada se sukobe Palestinci i Jevreji, oni ne ubijaju Palestince, nego ih samo razdvajaju - rekao je.

- Zato što ih ne ubijaju, Palestinci poslije ubijaju nas - naglasio je Šimon.