Nizak vodostaj Dunava u Bugarskoj otkrio ostatke vunastog mamuta

Rekordno nizak vodostaj Dunava, izazvan nedavnim toplotnim valovima, otkrio je u blizini bugarskog sela Rjahovo ostatke velikog mamuta, za kojeg stručnjaci vjeruju da pripada vrsti vunastog mamuta.

Istraživači Regionalnog historijskog muzeja u Ruseu do sada su pronašli i izvadili vilicu, kljove, lopaticu, rebra i druge dijelove kostura, dok se pretpostavlja da je njegov veći dio još zatrpan u riječnom koritu.

Kustos muzeja Krasimir Kirov kazao je da je životinja bila visoka gotovo pet metara i teška između sedam i osam tona. Moguće je da je Dunav ostatke donio na to mjesto, gdje su se tokom milenija taložile kosti prahistorijskih životinja.

Vunasti mamut živio je u periodu od prije približno 500.000 do 800.000 godina pa sve do prije oko 7.000 do 10.000 godina. Tačna starost pronađenih ostataka tek treba biti utvrđena, piše Euronews.

Kosti se pažljivo uklanjaju iz riječnog korita jer su nakon dugotrajnog boravka u vodi veoma osjetljive i mogu se brzo oštetiti kada budu izložene zraku.

Nakon konzervacije i detaljnog proučavanja, ostaci bi trebali biti izloženi u muzeju u Ruseu, udaljenom oko 30 kilometara od mjesta pronalaska.

Nizak vodostaj Dunava duž njegovog toka otkrio je i stijene, pješčane sprudove te stare brodske olupine. U blizini Prahova u Srbiji ponovo su postali vidljivi ostaci njemačkih ratnih brodova iz Drugog svjetskog rata, dok su olupine isplivale i kod mađarskog Mohača.