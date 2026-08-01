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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp opet objavio kartu Venecuele kao 51. američke savezne države

Tramp je i ranije objavljivao digitalno izmijenjene slike povezane s teritorijalnim ambicijama SAD-a

AP

D. H.

prije 1 sat 34 minute

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovo je na Truth Socialu objavio sliku koja prikazuje Venezuelu kao 51. saveznu državu SAD-a. Na objavi se vidi karta sjevera Južne Amerike, pri čemu je teritorija Venezuele označena bojama američke zastave. Iznad karte piše "51st State", odnosno "51. savezna država".

Dao već sugestiju

Objava dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Tramp već javno sugerisao da bi Venecuela mogla postati dio SAD-a. U martu je, nakon pobjede Venecuele nad SAD-om u finalu World Baseball Classica, podijelio poruku o "statehoodu", odnosno državnosti, nadovezujući se na raniju objavu u kojoj je napisao: "Statehood, #51, Anyone?" ("Državnost, broj 51, neko?").


Nije prvi put da objavljuje ovakve karte

Tramp je i ranije objavljivao digitalno izmijenjene slike povezane s teritorijalnim ambicijama SAD-a. U januaru je podijelio sliku na kojoj su američkom zastavom bili prekriveni Venezuela, Grenland i Kanada. Od povratka u Bijelu kuću više je puta govorio i o pripajanju Grenlanda, kao i o Kanadi kao mogućoj 51. saveznoj državi.

Venezuela je, međutim, osjetljiviji slučaj od obične provokativne objave. SAD je ove godine direktno intervenisao u Venezueli, a Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhapšeni su početkom januara i prebačeni u SAD, gdje čekaju suđenje. Nakon toga je u Venezueli za privremenu predsjednicu prisegnula Delcy Rodríguez, a Washington je aktivno učestvovao u političkim pregovorima o formiranju nove vlasti.

Trump je tada rekao da će partnerstvo SAD-a i Venezuele biti "spektakularno" te da će Venezuela uskoro ponovo biti "velika i prosperitetna". Američka administracija je u januaru završila i prvu prodaju venezuelanske nafte vrijednu 500 miliona dolara.

# DONALD TRUMP
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
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