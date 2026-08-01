SAD bombom od 900 kilograma pogodio kuću u Iranu, ubijeno dvogodišnje dijete

Analiza videozapisa, fotografija i satelitskih snimaka pokazala je da su Sjedinjene Američke Države u noći na četvrtak izvele napad bombom velike razorne moći na porodičnu kuću na iranskom ostrvu Kešm. U analizi su učestvovali stručnjaci za naoružanje i The New York Times. Iranski zvaničnici saopćili su da su u napadu poginuli supružnici i njihov dvogodišnji sin, dok je dvoje djece izvučeno živo iz ruševina.

Analiza napada

Veličina kratera i pronađeni ostaci municije upućuju na upotrebu bombe Mark-84 teške oko 900 kilograma, jedne od najvećih konvencionalnih bombi u američkom vojnom arsenalu. Mjesto i vrijeme napada podudaraju se s američkim vojnim operacijama na tom području, što otvara pitanja o meti i razlozima upotrebe tako snažnog oružja.

Napad se dogodio u gusto naseljenom naselju na ostrvu Kešm u Hormuškom moreuzu i bio je dio vala udara koje je SAD potvrdio kao odmazdu za ranije iranske napade na američku bazu u Jordanu.

The New York Times nije pronašao naznake da se u blizini pogođene kuće nalazio vojni objekt, niti postoje izvještaji o vojnim žrtvama, koje iranske vlasti inače odmah objavljuju. Prema iranskim zvaničnicima, zbog napada je raseljeno dvadesetak domaćinstava iz susjedstva. Snimci prikazuju krhotine i oštećena vozila na udaljenosti većoj od 60 metara.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) potvrdila je da istražuje navode o civilnim žrtvama, ali nije odgovorila na pitanja o meti napada, korištenoj municiji i mjerama poduzetim radi zaštite civila.

"Upoznati smo s izvještajima i provjeravamo ih", rekao je kapetan Tim Hawkins, glasnogovornik CENTCOM-a. "Američka vojska nikada ne gađa civile."

Stručna mišljenja o oružju

The New York Times je poređenjem snimaka s mjesta događaja i satelitskih podataka precizno locirao napad u naselju Chah-Tangu, gusto naseljenom dijelu grada Kešma. Udar je uništio nekoliko objekata i ostavio krater širok najmanje devet metara.

"Veliki krater i oštećenja objekata odgovaraju bombi Mark-84 od 2.000 funti, koja može biti opremljena JDAM sistemom za navođenje", izjavio je Trevor Ball, bivši tehničar američke vojske i analitičar organizacije Armament Research Services.

Objasnio je da taj sistem pretvara nenavođene bombe u precizno oružje s GPS navođenjem. Ball je dodao da fotografije koje su objavili iranski mediji prikazuju dijelove tih sistema, iako The New York Times nije mogao potvrditi gdje su fragmenti pronađeni.

Frederic Gras, francuski konsultant za naoružanje, također je nakon pregleda snimaka zaključio da dimenzije kratera odgovaraju bombi Mark-84.

On smatra da je bomba vjerovatno detonirala ispod površine, a ne pri samom udaru, te da je pjeskovito tlo apsorbiralo dio eksplozije. Time je sila eksplozije usmjerena prema dolje, što je ograničilo štetu u okolini. Gras je također identificirao metalni ostatak kao repni dio JDAM sistema za navođenje.

Pravne i etičke implikacije

Oružje takve snage obično se koristi za uništavanje zgrada, željezničkih čvorišta i komunikacijskih linija, prema podacima ureda američke vojske zaduženog za municiju pri Pentagonu. Stručnjaci upozoravaju da takve bombe mogu izazvati velike civilne žrtve ako se koriste u gusto naseljenim područjima.

Međunarodno humanitarno pravo obavezuje strane u sukobu da procijene očekivanu štetu po civile u odnosu na direktnu vojnu korist.

"Strana koja izvodi napad mora poduzeti sve izvodljive mjere opreza kako bi se šteta po civile svela na minimum. To uključuje izbor municije, vrijeme napada i, kada okolnosti to dozvoljavaju, izdavanje učinkovitih prethodnih upozorenja", rekao je Tom Dannenbaum, profesor prava na Univerzitetu Stanford.

Dodao je da je odluku o upotrebi bombe teške 900 kilograma u gusto naseljenom području "vrlo teško uskladiti" s tom obavezom.

Žrtve i detalji napada

Ahmad Nafisi, zamjenik guvernera pokrajine Hormozgan, identificirao je poginule kao Zahru Jafari, njenog supruga Kejzara Jafarija, koji je radio kao taksista, i njihovog sina Sinu. Njegovu izjavu prenijela je poluzvanična iranska novinska agencija Fars News.

U videoprilogu agencije Mehr News prikazan je sat na zidu jedne od uništenih kuća zaustavljen na 3:40 sati po lokalnom vremenu. To je bilo svega nekoliko minuta nakon što je CENTCOM objavio početak napada na Iran.

Prema iranskim zvaničnicima, dvoje preživjele djece porodice Jafari, Mohammad Reza i Mehdi, i dalje se nalaze u bolnici, ali su u stabilnom stanju.