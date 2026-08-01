Trumpova opsesija Grenlandom ne jenjava: Opet se malo "zaigrao" s umjetnom inteligencijom

Donald Trump ponovo je izazvao buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je na svojoj platformi Truth Social objavio fotomontažu posvećenu Grenlandu.

Na objavljenoj slici Trump je prikazan kao div koji izranja iza snježnih planina iznad jednog grenlandskog naselja s prepoznatljivim šarenim kućama. Uz fotografiju je napisao samo dvije riječi: "Hello, Greenland!" ("Zdravo, Grenlande!").

Iako bi se objava mogla protumačiti kao još jedna od Trumpovih provokacija ili internet šala, ona dolazi u kontekstu višegodišnjih američkih interesa za Grenland, koji su posljednjih godina prerasli u ozbiljno geopolitičko pitanje.

Naime, ono što je tokom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata djelovalo kao neuobičajena ideja o američkom preuzimanju Grenlanda, tokom 2025. i 2026. godine razvilo se u jednu od najozbiljnijih diplomatskih kriza između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih saveznika.

Trumpove poruke na Truth Socialu prethodile su periodu pojačanih političkih i trgovinskih tenzija koje su ozbiljno narušile odnose Washingtona s Danskom i Evropskom unijom te otvorile pitanje američkih ambicija na Arktiku.