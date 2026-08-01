Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NE ODUSTAJE

Trumpova opsesija Grenlandom ne jenjava: Opet se malo "zaigrao" s umjetnom inteligencijom

Uz fotografiju je napisao samo dvije riječi: "Hello, Greenland!" ("Zdravo, Grenlande!")

Bizarna obrada Trampa. Screenshot

D. H.

prije 1 sat 33 minute

Donald Trump ponovo je izazvao buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je na svojoj platformi Truth Social objavio fotomontažu posvećenu Grenlandu.

Na objavljenoj slici Trump je prikazan kao div koji izranja iza snježnih planina iznad jednog grenlandskog naselja s prepoznatljivim šarenim kućama. Uz fotografiju je napisao samo dvije riječi: "Hello, Greenland!" ("Zdravo, Grenlande!").

Iako bi se objava mogla protumačiti kao još jedna od Trumpovih provokacija ili internet šala, ona dolazi u kontekstu višegodišnjih američkih interesa za Grenland, koji su posljednjih godina prerasli u ozbiljno geopolitičko pitanje.

Naime, ono što je tokom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata djelovalo kao neuobičajena ideja o američkom preuzimanju Grenlanda, tokom 2025. i 2026. godine razvilo se u jednu od najozbiljnijih diplomatskih kriza između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih saveznika.

Trumpove poruke na Truth Socialu prethodile su periodu pojačanih političkih i trgovinskih tenzija koje su ozbiljno narušile odnose Washingtona s Danskom i Evropskom unijom te otvorile pitanje američkih ambicija na Arktiku.

# DONALD TRUMP
# SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.