Nova nesreća sa smrtnih ishodom: Deset alpinista poginulo na planini Broad Peak u Pakistan, među njima i Nirmal Purja

Svjetska alpinistička zajednica zavijena je u crno nakon što je potvrđena pogibija britansko-nepalskog alpiniste Nirmala Purje i još devet članova njegove ekspedicije, koje je u četvrtak na pakistanskom Broad Peaku zatrpala lavina.

Tragičnu vijest u subotu je potvrdila kompanija Elite Exped, čiju je ekspediciju predvodio Purja.

- Svijet je izgubio jednog od najvećih alpinista svih vremena - poručili su iz kompanije, izrazivši saučešće porodicama svih poginulih.

Dodali su da nijedne riječi ne mogu ublažiti bol zbog tragedije koja je potresla alpinistički svijet.

Spasilačke ekipe već dva dana pokušavaju doći do nastradalih uprkos izuzetno teškim vremenskim uslovima. Do sada su pronađena četiri tijela, od kojih su tri izvučena s planine, dok potraga za preostalim članovima ekspedicije traje uz pomoć vojnih helikoptera.

Predsjednik Alpskog kluba Pakistana Irfan Arshad Khan rekao je da je riječ o nenadoknadivom gubitku za svjetski alpinizam.

- To su bili ljudi iz različitih zemalja koje je povezivala ista strast prema planinama. Njihov odlazak predstavlja veliki gubitak za cijelu alpinističku zajednicu - rekao je Kan.

On je zahvalio vojnim i civilnim spasilačkim ekipama, kao i šerpama koji učestvuju u zahtjevnoj akciji potrage i izvlačenja tijela.

Istakao je da planine svojom ljepotom privlače alpiniste iz cijelog svijeta, ali da istovremeno podsjećaju koliko usponi na vrhove Himalaja i Karakoruma nose ozbiljne rizike.

Prema informacijama lokalnih vlasti, tijelo omanske alpinistkinje Nathire Ahmed prebačeno je u Islamabad, dok se posmrtni ostaci američke alpinistkinje Mallory Geis i Nepalca Bahadura Gurunga nalaze u bolnici u Skarduu.

Purja, poznat širom svijeta pod nadimkom "Nims Dai", bio je bivši pripadnik britanskih specijalnih snaga, a međunarodnu slavu stekao je 2019. godine kada je ispisao historiju alpinizma osvojivši svih 14 planinskih vrhova viših od 8.000 metara za svega 189 dana. Taj podvig prikazan je u Netflixovom dokumentarnom filmu "14 Peaks: Nothing Is Impossible", koji ga je učinio jednim od najprepoznatljivijih alpinista današnjice.

Iako je njegov rekord kasnije oboren, Purja je ostao simbol izuzetne fizičke i mentalne izdržljivosti te čovjek koji je svojim uspjesima inspirisao milione ljudi širom svijeta.

Iz kompanije Elite Exped opisali su ga kao lidera čija je hrabrost, skromnost i vjera u ljudske mogućnosti ostavila neizbrisiv trag u svijetu alpinizma.

Pakistanski planinski masivi svake godine privlače stotine alpinista, ali su među najopasnijima na svijetu. Lavine, odroni stijena i leda, ekstremne nadmorske visine te nagle promjene vremena redovno predstavljaju smrtonosnu prijetnju čak i najiskusnijim penjačima.