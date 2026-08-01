Presušuju Rajna i Dunav: Evropi prijeti gospodarski udar od 126 milijardi eura

Evropa se suočava s velikom sušom nakon višemjesečnog manjka padavina, visokih ljetnih temperatura i drugog ekstremnog toplotnog vala u samo mjesec dana. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta izazvana sušama i vrućinama u Evropi mogla bi do 2029. godine dostići čak 126 milijardi eura godišnje, piše HRT.

Posljedice vidljive širom kontinenta

Između aprila i juna veliki dijelovi kontinenta, od Portugala do južne Finske, zabilježili su količinu padavina ispod prosjeka. To je, u kombinaciji s uzastopnim toplotnim valovima, dodatno pogoršalo sušu i uzrokovalo neuobičajeno nizak vodostaj rijeka, posebno Dunava i Rajne.

Problemi su vidljivi i izvan glavnih riječnih tokova, pa su bez vode ostala i pojedina alpska jezera. Jezero Brenets na švicarsko-francuskoj granici gotovo je presušilo i nije plovno već više od sedam dana.

- Zabrinut sam, ovo su nepogode koje nismo mogli ni zamisliti. Očekivali smo mnogo toga, ali ne i suše koje dolaze ovako brzo jedna za drugom. To nas teško pogađa jer smo jednostavno nemoćni pred ovakvim klimatskim promjenama - rekao je Yvan Durig iz švicarskog mjesta Les Brenets.

Ekonomske štete i vanredne mjere

Zbog suše Francuska strahuje da bi mogla imati najmanji prinos kukuruza u posljednjih 50 godina, dok je Španija poljoprivrednicima ograničila korištenje vode za navodnjavanje. Nizozemska je prošle sedmice uvela posebne mjere zbog nestašice vode, a na sedam grčkih ostrva proglašeno je vanredno stanje.

Izuzetno nizak vodostaj poremetio je i transport robe Rajnom, zbog čega su pojedine njemačke fabrike bile primorane smanjiti proizvodnju. Neki ekonomisti upozoravaju da bi problemi u riječnom saobraćaju mogli umanjiti njemački privredni rast za 0,2 procentna poena.

S obzirom na to da Rajna povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s Rotterdamom, najvećom evropskom lukom, poremećaji u plovidbi brzo se odražavaju na veliki dio evropske ekonomije.

Visoke temperature glavni uzrok

"Ekstremne temperature su, očekivano, u skladu s globalnim zagrijavanjem. To isušuje tlo i vegetaciju. Ne bih ovo nazvao novom normalnošću, jer je riječ o trendu. A taj trend neće stati, nego će se stanje postepeno pogoršavati", istakao je klimatolog Stefan Rahmstorf iz Potsdama.

Biolog Thorsten Rennebarth s Instituta za istraživanje jezera u Kelnu objasnio je razloge niskog vodostaja Rajne.

- Vodostaji su obično niski zimi, a visoki ljeti jer se rijeka napaja vodom iz Alpa. Krajem proljeća i početkom ljeta topljenje snijega obično donosi veliki priliv vode. Međutim, prošle zime bilo je vrlo malo snijega i sada te vode jednostavno nema - rekao je Rennebarth.

Naučna mreža World Weather Attribution navodi da klimatske promjene nisu bile glavni uzrok manjka padavina u Evropi između aprila i juna. Međutim, naučnici ističu da visoke temperature i sve češći toplotni valovi postaju ključni pokretač suše. Rast temperatura povećava sposobnost atmosfere da izvlači vlagu iz tla, rijeka, jezera i akumulacija, dodatno pogoršavajući posljedice nedostatka padavina.