Tramp: Bili smo spremni za napad na Iran, a onda je stigao poziv

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da su Sjedinjene Američke Države bile spremne izvesti veliki vojni napad na Iran, ali da je u posljednjem trenutku odlučio obustaviti akciju nakon zahtjeva Irana i drugih zemalja Bliskog istoka da se pruži prilika za postizanje dogovora.

U objavi na društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social) Tramp je naveo da su okviri mogućeg sporazuma već usaglašeni te da bi on uključivao potpuno otvaranje Hormuškog moreuza (Strait of Hormuz) i, kako tvrdi, kraj iranske nuklearne prijetnje.

– Sjedinjene Američke Države bile su spremne krenuti na Islamsku Republiku Iran uz nivoe vojne snage i moći koji nisu viđeni od Drugog svjetskog rata. Uprkos tome, Iran i druge bliskoistočne zemlje zamolile su nas da obustavimo svaki napad jer su dogovoreni okviri sporazuma – poručio je Tramp.

Dodao je da je pristao otkazati napad pod uslovom da se sporazum uskoro zaključi, ističući da se toj obavezi pridružio i Izrael.

Prema navodima američkih zvaničnika koje prenosi Aksios, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman (Mohammed bin Salman) telefonski je razgovarao s Trampom i pozvao ga da izbjegne pokretanje novih velikih napada na Iran.

Trampove tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene, niti su objavljeni dodatni detalji o mogućem sporazumu ili navodnim okvirima dogovora između uključenih strana.