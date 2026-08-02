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RUSKO NEZADOVOLJSTVO

Kremlj priznao ono što je dugo skrivao: Putinu podrška naglo pada

Građani Rusije sve češće kao najveće probleme navode rat, nestašice i pogoršanje životnog standarda

Putin u problemu: Rusi priznali da žive sve teže. Platforma X

D. E.

prije 1 sat 35 minuta

Fond javnog mnijenja (FOM), koji redovno provodi istraživanja za potrebe Kremlja, zabilježio je sedmični pad odobravanja rada ruskog predsjednika Vladimira Putina od pet procentnih poena, što predstavlja najveći pad podrške još od proglašenja djelimične mobilizacije u jesen 2022. godine.

Prema navodima koje prenosi Kyiv Post, Putinove poteze trenutno podržava 66 posto ispitanika, dok je broj onih koji ne odobravaju njegov rad porastao na 16 posto. Istovremeno, ukupno povjerenje u ruskog predsjednika palo je na 67 posto, dok je nepovjerenje poraslo na 20 posto.

Slične rezultate objavio je i ruski državni Centar za istraživanje javnog mnijenja (VTsIOM), iako opozicioni aktivista Danil Čebikin (Daniil Chebikin) upozorava da ankete provedene u autoritarnom sistemu ne moraju odražavati stvarno raspoloženje građana, jer mnogi iz straha izbjegavaju otvoreno kritikovati vlast.

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Kao glavne razloge pada podrške građani navode pogoršanje životnog standarda, nestašicu goriva, posljedice rata i sve češće napade na rusku teritoriju. Ukrajinski napadi na rafinerije i logističku infrastrukturu dodatno su poremetili snabdijevanje, dok rast državnog duga i pad potrošačkog povjerenja otežavaju ekonomsku situaciju.

Istraživanje pokazuje i da je 35 posto ispitanika navelo kako im se finansijska situacija znatno pogoršala u posljednjih godinu dana. Pad podrške bilježi i vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, čiji je rejting, prema objavljenim podacima, pao sa 49,82 na 35,3 posto.

Dodatni pokazatelj problema predstavlja procjena Agencije Evropske unije za azil (EUAA), prema kojoj je od početka invazije na Ukrajinu iz ruske vojske dezertiralo više od 50.000 vojnika.

# RUSIJA
# PUTIN
# ŽIVOT
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