Kremlj priznao ono što je dugo skrivao: Putinu podrška naglo pada

Fond javnog mnijenja (FOM), koji redovno provodi istraživanja za potrebe Kremlja, zabilježio je sedmični pad odobravanja rada ruskog predsjednika Vladimira Putina od pet procentnih poena, što predstavlja najveći pad podrške još od proglašenja djelimične mobilizacije u jesen 2022. godine.

Prema navodima koje prenosi Kyiv Post, Putinove poteze trenutno podržava 66 posto ispitanika, dok je broj onih koji ne odobravaju njegov rad porastao na 16 posto. Istovremeno, ukupno povjerenje u ruskog predsjednika palo je na 67 posto, dok je nepovjerenje poraslo na 20 posto.

Slične rezultate objavio je i ruski državni Centar za istraživanje javnog mnijenja (VTsIOM), iako opozicioni aktivista Danil Čebikin (Daniil Chebikin) upozorava da ankete provedene u autoritarnom sistemu ne moraju odražavati stvarno raspoloženje građana, jer mnogi iz straha izbjegavaju otvoreno kritikovati vlast.