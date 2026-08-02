Alarm u Pentagonu: Američki general upozorava na težak izbor – Izrael ili SAD

Komandant Evropske komande američke vojske Aleksus Grinkevič (Alexus Grynkewich) uputio je Pentagonu upozorenje da bi, ukoliko ne dobije dodatni mornarički razarač, Sjedinjene Američke Države mogle biti suočene s izborom između zaštite Izraela i odbrane vlastite teritorije.

Kako prenosi Vašington post, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, EUCOM koordinira vojne operacije u Sredozemnom moru, gdje američki ratni brodovi učestvuju u presretanju projektila ispaljenih prema Izraelu iz Irana i od strane jemenskih Huta, koje podržava Teheran.