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UPOZORENJE

Alarm u Pentagonu: Američki general upozorava na težak izbor – Izrael ili SAD

General Aleksus Grinkevič upozorio je Pentagon da bi bez dodatnog razarača SAD mogle biti prisiljene na težak strateški izbor

Aleksus: Pentagon mora odlučiti koga će štititi. Platforma X

D. E.

prije 1 sat 4 minute

Komandant Evropske komande američke vojske Aleksus Grinkevič (Alexus Grynkewich) uputio je Pentagonu upozorenje da bi, ukoliko ne dobije dodatni mornarički razarač, Sjedinjene Američke Države mogle biti suočene s izborom između zaštite Izraela i odbrane vlastite teritorije.

Kako prenosi Vašington post, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, EUCOM koordinira vojne operacije u Sredozemnom moru, gdje američki ratni brodovi učestvuju u presretanju projektila ispaljenih prema Izraelu iz Irana i od strane jemenskih Huta, koje podržava Teheran.

Nedostaje brodova za zaštitu Izraela i Amerike. Platforma X

Prema navodima lista, od pet američkih razarača stacioniranih u španskoj bazi Rota, dva su se u trenutku objave nalazila u Sredozemnom moru.

Američka vojska posljednjih mjeseci povećala je prisustvo u regionu zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku, dok komandanti upozoravaju da postoje ograničenja u raspoloživim vojnim kapacitetima.

# NATO
# IZRAEL
# SAD
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